Du khách Việt dùng AI để lên kế hoạch du lịch tăng mạnh

63% du khách Việt dùng AI để lên kế hoạch du lịch. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch châu Á năm 2027 (2027 Asia Travel Pulse) do Agoda công bố, 63% du khách Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đã sử dụng các công cụ AI để lên kế hoạch cho chuyến đi trong năm 2026.

Khảo sát được thực hiện trong tháng 9 và tháng 10/2026, với hơn 3.300 du khách tại 11 thị trường châu Á. Tính chung toàn khu vực, 53% du khách tham gia khảo sát sử dụng AI để lên kế hoạch du lịch, tăng mạnh so với mức 33% của năm 2025. Tại Việt Nam, tỷ lệ này tăng từ 30% lên 63% chỉ sau một năm. Đây cũng là mức cao nhất trong 11 thị trường được khảo sát.

AI không còn chỉ được sử dụng để tìm kiếm thông tin. Du khách Việt đang đưa công cụ này vào nhiều bước trong quá trình chuẩn bị hành trình. Có 60% người được hỏi sử dụng AI để sàng lọc và lựa chọn điểm đến tiềm năng. 59% dùng AI để xây dựng lịch trình, trong khi 52% sử dụng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay. Những con số này cho thấy AI đang dần trở thành một “trợ lý du lịch” của người dùng, từ khâu tìm ý tưởng đến lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi.

Giám đốc Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm nhận định AI đang trở thành công cụ hỗ trợ du khách khám phá điểm đến và lên kế hoạch.

Tuy nhiên, sự phổ biến của AI chưa đồng nghĩa với việc du khách sẵn sàng giao toàn bộ quyền quyết định cho công nghệ. Trên toàn châu Á, 57% người tham gia khảo sát cho biết muốn tự đặt phòng khách sạn thay vì giao việc này cho trợ lý AI.

Tại Việt Nam, mức độ tin tưởng AI trong việc đặt phòng có phần cao hơn. Có 19% du khách cho biết tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn, cao gấp ba lần mức trung bình 6% của châu Á và đứng đầu trong 11 thị trường khảo sát. Bên cạnh đó, 13% du khách Việt cho biết sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu trợ lý AI thuộc một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng.

Dù công nghệ ngày càng tác động đến cách người Việt lựa chọn và chuẩn bị cho chuyến đi, chi phí vẫn là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn. Có 35% người tham gia khảo sát cho rằng giá du lịch thấp sẽ khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn.

Ngoài giá cả, các sở thích và mối quan tâm cá nhân cũng đóng vai trò đáng kể, với 64% số người được hỏi lựa chọn yếu tố này. Mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến quyết định du lịch của 52% du khách Việt.

Văn hóa đại chúng đang trở thành một nguồn cảm hứng đáng kể đối với du khách Việt. Có 23% người được hỏi cho biết muốn đến những địa điểm từng xuất hiện trong phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc các sản phẩm văn hóa đại chúng khác. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường được khảo sát.

Các sự kiện âm nhạc, lễ hội và thể thao cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển. Khoảng 16% du khách cho biết đây là những lý do khiến họ lựa chọn một chuyến đi.

Khảo sát cũng cho thấy những mối quan tâm riêng của du khách Việt khi lên kế hoạch du lịch. Có 29% quan tâm đến vấn đề an toàn và sức khỏe. 6% cho biết việc đơn giản hóa và linh hoạt hơn các yêu cầu về thị thực có thể khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn.

Đáng chú ý, 13% du khách thường lựa chọn trước các hoạt động, điểm tham quan hoặc trải nghiệm rồi mới xây dựng kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Những xu hướng này cho thấy hành vi du lịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Công nghệ, đặc biệt là AI, ngày càng tham gia sâu vào quá trình lên kế hoạch, trong khi giá cả, sở thích cá nhân, mạng xã hội và văn hóa đại chúng tiếp tục định hình cách du khách lựa chọn điểm đến.