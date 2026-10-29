Du khách Việt đề cao giá trị tinh thần trong mỗi hành trình trải nghiệm

Theo Báo cáo Travel Happiness Index, 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với những cảm xúc tích cực. Ảnh: M.H.

Dựa trên khảo sát hơn 10.000 người tại 10 thị trường thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, báo cáo phân tích những yếu tố giúp một chuyến đi trở nên đáng nhớ, thoải mái và xứng đáng với các nhóm du khách.

Nghiên cứu tiếp cận đồng thời hai khía cạnh: Những yếu tố du khách coi là quan trọng để có một chuyến đi trọn vẹn và những ưu tiên khi họ phải cân nhắc, đánh đổi giữa các lựa chọn. Kết quả cho thấy, bên cạnh trải nghiệm tại điểm đến, cảm giác an tâm, sự thuận tiện và niềm tin cũng góp phần tạo nên hạnh phúc trong mỗi hành trình.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, cho biết, theo Báo cáo Travel Happiness Index, 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với những cảm xúc tích cực. Với nhiều người, niềm vui đã hình thành từ rất lâu trước ngày khởi hành, khi họ bắt đầu nghĩ về chuyến đi và chuẩn bị cho hành trình.

Có 92% du khách cho biết, việc có một chuyến đi để mong chờ giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn. Trong khi đó, 71% nhận thấy cảm giác háo hức trước chuyến đi giúp họ dễ dàng vượt qua những áp lực của cuộc sống thường ngày. Quá trình chuẩn bị cũng mang lại niềm vui, với 62% du khách Việt Nam coi việc lên kế hoạch là một trải nghiệm thú vị.

Những kết quả này cho thấy vai trò của du lịch đối với việc tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và cân bằng cảm xúc. Tuy nhiên, hành trình cũng có thể tạo ra áp lực. Có 22% du khách Việt Nam cho biết đôi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức vì các chuyến đi; 16% cảm thấy áp lực phải tận dụng tối đa quỹ thời gian trong hành trình. Tỷ lệ du khách cảm thấy bất an là 16%, còn tỷ lệ lo lắng là 19%.

Du khách vì thế đang tìm cách cân bằng giữa mong muốn có những trải nghiệm ý nghĩa với kỳ vọng của bản thân, các vấn đề hậu cần và điều kiện đi lại thực tế. Một hành trình suôn sẻ, ít căng thẳng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh những trải nghiệm tại điểm đến.

Báo cáo cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách du khách Việt Nam nhìn nhận giá trị chuyến đi. Cảm giác trọn vẹn được tìm thấy trong những khoảnh khắc giản dị, thay vì phụ thuộc vào lịch trình dày đặc hay việc hoàn thành danh sách các điểm đến “phải đi một lần trong đời”.

Cụ thể, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên (36%), thưởng thức ẩm thực ngon miệng (28%) và dành thời gian chất lượng bên những người đồng hành (24%) là những yếu tố góp phần tạo nên sự hài lòng với chuyến đi.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam chia sẻ vào ngày 29-10. Ảnh: H.H

Sự kết nối cũng giữ vai trò quan trọng, từ gắn bó với bạn đồng hành, gia đình đến gặp gỡ con người và tìm hiểu vùng đất mới. Đáng chú ý, 68% du khách Việt Nam cho rằng những chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất.

Cách nhìn nhận này đang tác động đến quá trình lên kế hoạch. Có 77% du khách ưu tiên đưa trải nghiệm thưởng thức ẩm thực địa phương và những hoạt động ý nghĩa khác vào hành trình. Đồng thời, 71% lựa chọn ngày đi hoặc điểm đến dựa trên các ưu đãi du lịch.

Xu hướng du lịch có chủ đích hơn còn thể hiện ở lựa chọn lưu trú. Có 32% du khách Việt Nam lựa chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ và các hình thức lưu trú độc đáo nhằm tối ưu chi phí. Cũng với tỷ lệ 32%, du khách cho rằng những nơi lưu trú này giúp họ trải nghiệm điểm đến chân thực và gần gũi hơn với đời sống địa phương.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định: “Ngày nay, một chuyến du lịch không đơn giản gói gọn trong việc nghỉ ngơi mà còn được xem là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá đầy ý nghĩa”.

Theo ông Branavan Aruljothi, kết quả nghiên cứu cho thấy du khách Việt Nam đang lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm những trải nghiệm bản địa chân thực và tối ưu hóa giá trị hành trình. Khả năng thích ứng cao là tín hiệu tích cực khi phần lớn du khách lựa chọn điều chỉnh linh hoạt để khai thác giá trị chuyến đi trong những thời điểm thiếu ổn định.