Du khách Việt đa dạng hóa lựa chọn điểm đến khi khám phá Trung Quốc

Du khách khám phá nét cổ kính của Lệ Giang cổ trấn. (Ảnh: TTXVN)

Lệ Giang, Đại Lý và Lhasa là chốn dừng chân mới trong hành trình khám phá của du khách Việt

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, các điểm đến tại Vân Nam và Tây Tạng ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách Việt Nam. Lệ Giang, vùng đất nổi tiếng với phố cổ với đông đảo người Nạp Tây sinh sống, từng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và Di sản văn hóa, tăng 11 bậc danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất từ tháng 1-8 năm 2026. Đại Lý cũng tăng 9 bậc trong danh sách này.

Lhasa, nơi có cung điện Potala và các tu viện Phật giáo Tây Tạng với bề dày lịch sử hàng thế kỷ, tăng 17 bậc lên vị trí thứ 18 trong danh sách các điểm đến được khách Việt đặt nhiều nhất. Đây là mức tăng hạng lớn nhất được ghi nhận từ cả 5 thị trường bao gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đáng chú ý, không thị trường nào trong bốn thị trường Đông Nam Á còn lại ghi nhận mức tăng hạng tương tự đối với các điểm đến tại Vân Nam như Việt Nam.

Dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy, các thành phố ở Trung Quốc ghi nhận lượng đặt chỗ đáng kể từ du khách Việt Nam khi tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với xu hướng này, các thành phố quen thuộc vẫn duy trì sức hút đối với du khách Việt Nam. Hàng Châu đứng thứ năm trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất, với tỷ lệ lựa chọn gần gấp đôi mức ghi nhận chung tại năm thị trường. Thâm Quyến đứng thứ ba trong danh sách này.

Không chỉ diễn ra tại Việt Nam, xu hướng đa dạng hóa lựa chọn điểm đến phản ánh sự thay đổi rộng hơn trên khắp Đông Nam Á. Sự biến chuyển này diễn ra tại cả các thị trường như Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, khi du khách đang đặt dịch vụ tại nhiều thành phố ở Trung Quốc hơn trước.

Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến vẫn là bốn điểm đến được đặt nhiều nhất. Thế nhưng, ngoài những cửa ngõ quen thuộc này, các thành phố mới nổi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số giao dịch trên nền tảng Traveloka.

Đơn cử như Thanh Đảo, điểm đến nổi bật được đông đảo du khách lựa chọn trong các giao dịch trên nền tảng này. Bên cạnh đó, nhiều thành phố ghi nhận mức tăng hạng đáng chú ý như Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân.

Sự thay đổi thú vị trong trải nghiệm du lịch

Giám đốc Marketing của Traveloka Alex Jung nhận định: "Trung Quốc không còn chỉ gắn với một hành trình duy nhất đối với du khách Đông Nam Á. Những cửa ngõ quen thuộc vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng du khách tại mỗi thị trường đang thể hiện sự quan tâm đến những nhóm điểm đến khác nhau".

Theo Giám đốc Marketing của Traveloka Alex Jung, đơn vị này đã kết hợp sự am hiểu về thị trường địa phương với nguồn cung hàng không và lưu trú đa dạng nhằm giúp du khách dễ dàng khám phá, đặt dịch vụ tại nhiều điểm đến hơn ở Trung Quốc trên cùng một nền tảng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch, đại diện Traveloka cho biết đang tăng cường hợp tác với các hãng hàng không Trung Quốc, giúp người dùng tiếp cận các mức giá ưu đãi và nhiều lựa chọn đường bay hơn. Các hãng hàng không này bao gồm: China Southern, China Eastern, Air China, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines và Spring Airlines.

Trong khuôn khổ chương trình Traveloka 10/10 Epic Sale diễn ra từ ngày 1-10/10, du khách Việt Nam có thể nhận ưu đãi lên đến 1 triệu đồng khi đặt vé máy bay đến Trung Quốc, cùng các mã giảm giá lên đến 50% trên toàn nền tảng và ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với khách sạn, cùng các hoạt động du lịch đặc sắc.

Từ xu hướng đa dạng hóa lựa chọn điểm đến đến nhiều thành phố mới nổi được du khách Việt Nam nói riêng và du khách Đông Nam Á nói chung quan tâm cho thấy có sự tương đồng đáng kể với nhóm 15 thành phố hạng nhất mới được Yicai Media Group - tập đoàn truyền thông nhà nước hàng đầu Trung Quốc công bố mới đây.

Theo Chỉ số sức hấp dẫn thành phố năm 2025 mà Yicai Media Group cung cấp, Thành Đô, Trùng Khánh, Hàng Châu, Thanh Đảo, Tây An và Vũ Hán nằm trong nhóm 15 thành phố hạng nhất mới, dựa trên các tiêu chí về nguồn lực thương mại, khả năng kết nối, sức sống đô thị và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ở khía cạnh khác, xem xét từ dữ liệu của nền tảng Traveloka, giai đoạn từ tháng 1-8/2026, tổng số giao dịch vé máy bay và dịch vụ lưu trú đến 15 thành phố hạng nhất mới (theo phân loại của Yicai) tăng nhanh hơn gấp đôi so với giao dịch đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu tại năm thị trường Đông Nam Á. Tỷ trọng của nhóm thành phố hạng nhất mới trong tổng số giao dịch đặt dịch vụ du lịch Trung Quốc trên nền tảng này cũng tăng thêm 5 điểm phần trăm.

Như vậy, hành trình khám phá Trung Quốc của du khách Việt Nam không còn bị đóng khung trong những đô thị quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu.

Sự thăng hạng của Lệ Giang, Đại Lý hay miền đất huyền bí Lhasa trên bản đồ đặt chỗ không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về số lượng, mà cho thấy một sự chuyển dịch tinh tế trong trải nghiệm. Giờ đây, du khách đang tìm kiếm những chuyến đi giàu chiều sâu, gắn với nhiều câu chuyện lịch sử thú vị. Và những điểm dừng chân mới nổi này sẽ mở ra góc nhìn khác biệt, chân thực, đa sắc và giàu rung cảm hơn trong những chuyến xê dịch đến Trung Quốc.