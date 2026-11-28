Ngày 28-11, ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, một khách du lịch người Úc vừa gửi lời cảm ơn khi nhận lại tài sản đánh rơi tại bến tàu.

Bà Kirstie Goodwin nhận lại tài sản bị đánh rơi ở Bến tàu du lịch Nha Trang.

Chiếc ví và tiền mà bà Kirstie Goodwin đánh rơi được tài xế taxi ở Nha Trang nhặt được.

Trước đó, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 18-11, anh Nguyễn Văn Tân (trú tại khu vực Cửa Bé, phường Nam Nha Trang), tài xế taxi hoạt động tại bến tàu, nhặt được một chiếc ví bên trong có hơn 5 triệu đồng tiền mặt và thẻ thanh toán quốc tế Visa. Anh đã giao toàn bộ tài sản cho Tổ an ninh bến tàu để tìm người đánh mất.

Thông tin được đăng trên các nhóm Zalo cộng đồng du lịch Nha Trang, nhưng sau hơn một ngày vẫn chưa có ai liên hệ nhận lại, Phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang tiếp tục phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang tra cứu thông tin qua thẻ Visa trong ví và xác định chủ nhân là bà Kirstie Goodwin, du khách người Úc. Khi đó, bà đã rời Nha Trang để đến Hội An.

Khi Phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang liên hệ, bà Kirstie Goodwin còn e ngại có thể gặp lừa đảo nên hỏi phải trả bao nhiêu chi phí để nhận lại ví. Khi được thông báo không mất bất kỳ khoản phí nào, bà khá bất ngờ. Hai bên thống nhất để Phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang gửi chiếc ví ra Hà Nội, nhờ người thân của ông Trần Văn Phú trao tận tay bà. Ngày 24-11, người thân ông Phú đã chuyển chiếc ví đến tay chủ nhân, còn nguyên tiền cùng tài sản bên trong.

Bà Kirstie Goodwin đã quay video gửi lời cảm ơn tài xế Nguyễn Văn Tân, ông Trần Văn Phú và những người đã giúp đỡ mình nhận lại tài sản đã đánh mất. Bà cũng bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam tươi đẹp, người dân thân thiện, mến khách. Theo bà, chuyến đi Việt Nam lần này đáng nhớ không chỉ bởi cảnh đẹp Nha Trang - Khánh Hòa cùng những điểm đến đã đi qua mà còn bởi những con người bình dị, tử tế mà bà có dịp gặp gỡ.

Nhờ sự trung thực của người tài xế taxi, sự tận tình của cán bộ, nhân viên Bến tàu du lịch Nha Trang, sự hỗ trợ của lực lượng công an và người thân ông Trần Văn Phú, chiếc ví đã trở về đúng chủ nhân. Những việc làm bình dị ấy góp phần lan tỏa hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa thân thiện, an toàn và mến khách trong lòng du khách quốc tế.

XUÂN THÀNH