Du khách Trung Quốc tử vong trên tàu hoả SE48, nghi do đột tử

Theo ông Vân, lúc 22 giờ 15 phút ngày 27-10, tàu SE48 gồm 13 toa xuất phát từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang. Trên tàu có đoàn du khách khoảng 200 người Trung Quốc do Công ty CP Tập đoàn hữu nghị Việt Trung tổ chức đi du lịch tại Khánh Hòa.

Khoảng 0 giờ 49 phút ngày 28/10, người đi cùng đoàn phát hiện tại toa số 7 có du khách Q.X (SN 1958, quốc tịch Trung Quốc) có biểu hiện bất thường, nghi bị đột quỵ, được bác sĩ trong đoàn sơ cứu ban đầu.

Ga Suối Kiết - Ảnh minh hoạ

Tàu SE48 đã dừng tại ga Suối Kiết, xã Suối Kiết, hỗ trợ đưa ông Q.X. đến Trạm y tế xã Suối Kiết cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ trực Trạm xác định ông Q.X. đã tử vong trước khi được đưa đến trạm y tế.

Ngay trong tối 28/10, UBND xã Suối Kiết tiếp nhận tin báo về vụ việc từ trạm y tế. Công an xã Suối Kiết bố trí lực lượng bảo quản thi thể tại trạm, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường xác minh vụ việc.