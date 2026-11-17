Du khách cảm ơn Công an phường Đạo Thạnh.

Trong thư, anh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, cùng người dân đã nhặt được tài sản.Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 31-10, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận một túi xách màu đen do người dân nhặt được tại khu phố Long Hòa A. Qua kiểm tra, bên trong túi có 332 USD, 2,79 triệu đồng, 1 điện thoại, hộ chiếu cùng một số vật dụng cá nhân.Công an phường khẩn trương xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định chủ nhân của số tài sản trên là anh Gao Xuewen. Sau khi mời anh đến đối chiếu thông tin, Công an phường đã trao trả đầy đủ tài sản theo quy định.Nhận lại tài sản, anh Gao Xuewen gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường và người đã nhặt được tài sản.LONG GIANG