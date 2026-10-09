Du khách trải nghiệm làm trang sức bạc ở Nha Trang

Thay vì chỉ mua một món quà lưu niệm, nhiều du khách quốc tế chọn cách tự tay làm trang sức từ bạc trong chuyến đi Nha Trang. Trải nghiệm này giúp họ tiếp cận nghề kim hoàn theo cách gần gũi hơn, đồng thời tạo ra món đồ mang dấu ấn riêng.

Tự tay làm trang sức

Tại Jewelm, một workshop làm nhẫn bạc trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang), những dụng cụ của nghề kim hoàn được đặt trên bàn để du khách trực tiếp sử dụng. Từ một miếng bạc, khối sáp hay đất sét bạc, người tham gia lần lượt tạo hình, mài, giũa và hoàn thiện sản phẩm dưới sự hướng dẫn của người có nghề.

Du khách trực tiếp trải nghiệm nghề kim hoàn.

Trong một buổi trải nghiệm, anh Gennady (21 tuổi) và chị Victoria (20 tuổi), hai du khách đến từ Nga cùng thử làm nhẫn bạc. Với những người lần đầu tiếp xúc với nghề kim hoàn, các thao tác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từng đường cắt, lần mài hay chỉnh sửa đều cần sự cẩn thận. Anh Gennady cho biết, ở Nga cũng có những dịch vụ tương tự nhưng chi phí cao hơn so với Việt Nam. Điều khiến anh thích thú là được trực tiếp làm ra món trang sức thay vì chỉ mua một sản phẩm đã hoàn thiện. Với chị Victoria, trải nghiệm này mang một ý nghĩa riêng. “Tôi luôn mong muốn được tự tay làm một món đồ, đặc biệt là một chiếc nhẫn có thể giữ bên mình. Việc cùng bạn thực hiện từng công đoạn cũng khiến khoảng thời gian này trở nên đáng nhớ”, chị nói.

Trong khi đó, anh Wislon (28 tuổi, du khách Úc) cho biết, đây là một kết hợp trải nghiệm khá thú vị khi đến Nha Trang.

Cùng với Jewelm, một số cơ sở khác tại Nha Trang cũng đưa trải nghiệm làm trang sức bạc đến gần du khách. Tại Lilac DIY& trên đường Trịnh Phong (phường Nha Trang), workshop làm nhẫn bạc bằng đất sét bạc thu hút du khách quốc tế. Từ vật liệu ban đầu, người tham gia trực tiếp tạo hình chiếc nhẫn theo ý tưởng của mình và hoàn thiện sản phẩm sau buổi trải nghiệm.

Người tham gia trải nghiệm công đoạn cán bạc thủ công để định hình độ dày cho phôi nhẫn.

Không phải ngẫu nhiên chiếc nhẫn trở thành lựa chọn phổ biến trong những buổi trải nghiệm. Đây là sản phẩm có cấu tạo tương đối đơn giản, có thể hoàn thiện trong thời gian ngắn và dễ gắn với dấu ấn cá nhân. Người làm có thể lựa chọn kiểu dáng, tạo hình hoặc thêm những chi tiết riêng trên sản phẩm.

Đưa nghề kim hoàn vào một buổi trải nghiệm

Anh Vũ Duy Phong (42 tuổi, phường Nha Trang), chủ Jewelm, từng làm thợ bạc tại một số tiệm kim hoàn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm nghề, anh quen với những công đoạn vốn thường diễn ra phía sau bàn thợ, từ xử lý bạc đến tạo hình, mài giũa và hoàn thiện trang sức.

Tháng 3-2025, một người em của anh mở mô hình workshop làm nhẫn bạc ở TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy khách có thể trực tiếp tham gia vào quá trình làm sản phẩm, hơn nữa Nha Trang còn ít workshop trải nghiệm này nên anh bắt đầu tìm hiểu. Đến tháng 4-2026, anh mở Jewelm tại Nha Trang. “Thay vì tạo ra một sản phẩm hoàn toàn khác với nghề kim hoàn truyền thống, workshop giữ lại những công đoạn cơ bản rồi điều chỉnh để người chưa có kinh nghiệm cũng có thể tham gia. Người hướng dẫn không làm thay toàn bộ mà hỗ trợ khi khách gặp khó khăn”, anh Phong nói.

Mài giũa tạo hình - công đoạn quan trọng trong quy trình tạo hình trang sức thủ công.

Hiện Jewelm có 3 hình thức trải nghiệm. Với phương pháp thủ công, khách có thể tham gia từ khâu nấu, cán bạc đến tạo form, mài, giũa và chạm khắc. Cách làm này phù hợp với những mẫu tương đối đơn giản và thường hoàn thành trong 2-3 giờ. Phương pháp thứ hai là tạo mẫu trên sáp. Từ một khối sáp kim hoàn, khách sử dụng các dụng cụ để tạo hình theo ý tưởng. Sau đó, mẫu được đúc thành bạc. Khách trở lại để mài giũa, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm. Do có thêm công đoạn đúc, hình thức này được thực hiện trong 2 buổi. Cách thứ ba là tạo hình bằng đất sét bạc. Khách trực tiếp tạo hình trên vật liệu trước khi sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao. Sau khi nung, phần chất kết dính và các thành phần hữu cơ được loại bỏ, còn lại bạc 999.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện.

Chị Phan Lộc Tú (22 tuổi, phường Tây Nha Trang), người hướng dẫn trải nghiệm tại Jewelm chia sẻ: “Trong 3 phương pháp, cách làm bạc thủ công hiện được khách lựa chọn nhiều hơn, do thời gian vừa phải, phù hợp với du khách quốc tế thường chỉ có thời gian lưu trú ngắn”.

Mỗi buổi workshop giới hạn khoảng 5-6 khách. Với cách làm thủ công, chi phí trải nghiệm dao động từ 1,1 triệu trở lên tùy mẫu và lượng bạc sử dụng. Những hình thức khác có mức giá cao hơn do thời gian và vật liệu khác nhau.

Công đoạn đánh bóng trang sức bạc.

Khác với việc mua một món trang sức hoàn chỉnh, người tham gia workshop phải dành thời gian cho sản phẩm của mình. Có thể có những đường nét chưa thật đều, một vài thao tác phải làm lại hoặc mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nhưng chính quá trình đó tạo nên sự khác biệt của món đồ.

Đối với nghề kim hoàn, đây cũng là một cách tiếp cận khác. Thay vì chỉ xuất hiện qua những sản phẩm hoàn thiện trong tủ kính, nghề được đưa đến gần người sử dụng thông qua trải nghiệm trực tiếp. Với du khách, việc tự tay cán một miếng bạc, tạo hình trên sáp hay kiên nhẫn mài một chiếc nhẫn giúp họ hiểu thêm phần nào về sự tỉ mỉ phía sau một món trang sức.