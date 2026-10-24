Tại phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, đạo diễn Trịnh Trung Phú hướng dẫn cảnh đối đầu giữa một vị vua và người vợ. Ông đọc lời thoại mẫu, chỉ cho diễn viên cách thể hiện ánh mắt và nhấn giọng.

Khi máy quay bắt đầu, anh Tề Khả Hân cùng vợ nhìn nhau rồi bật cười, khiến cảnh phim phải thực hiện lại. Cả hai không phải diễn viên chuyên nghiệp mà chỉ là du khách đến trải nghiệm.

Vợ chồng anh Tề trả 60 USD mỗi người để được hóa trang và đóng vai chính. Nội dung xoay quanh câu chuyện nhà vua muốn cưới người khác, trong khi hoàng hậu tìm cách thay đổi tình thế.

Gói dịch vụ gồm trang phục, trang điểm, bối cảnh và diễn viên phụ. Ê-kíp hướng dẫn khách đọc thoại, thực hiện động tác, sau đó dựng thành video dài khoảng hai phút và bàn giao trong hai ngày.

Du khách trả tiền để được đóng vai chính trong phim ngắn dài hai phút. Ảnh: SixthTone

Du khách có thể lựa chọn gần 30 kịch bản với các chủ đề cung đấu, võ hiệp hoặc tình cảm hiện đại. Nội dung sử dụng những mô-típ nhân vật quen thuộc trên TikTok. Nhiều khách thích chọn vai phản diện hoặc các câu chuyện trả thù.

Dịch vụ hoạt động từ tháng 7 và nhanh chóng thu hút gần 3.000 người tham gia. Trong những ngày cao điểm, một ê-kíp có thể phục vụ từ 30 đến 40 nhóm khách.

Trước đây, mỗi kịch bản thường cần từ 3 đến 5 người và quá trình ghi hình kéo dài nhiều giờ. Hiện phim trường rút gọn nội dung để cả khách đi một mình cũng có thể hoàn thành video trong lịch trình tham quan.

Mô hình mới xuất hiện trong bối cảnh sản xuất phim tại Hoành Điếm suy giảm. Khoảng năm 2010, nhiều đoàn phim lớn liên tục tìm đến đây. Tuy nhiên, sự phát triển của video ngắn quay dọc và công nghệ AI khiến các dự án truyền thống ngày càng thưa thớt.

Trong nửa đầu năm 2026, số đoàn phim trung bình mỗi tuần tại Hoành Điếm giảm gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đạo diễn Trịnh từng làm việc với nhiều diễn viên chuyên nghiệp nhưng đã chuyển sang quay video cho du khách từ mùa hè. Vào những ngày đông khách, phim trường phải thuê thêm lao động địa phương làm bán thời gian.

Bà Trương Trọng Phong, 58 tuổi, chủ một trang trại tại Tứ Xuyên, đi hơn 2.000 km cùng con gái đến Hoành Điếm. Đạo diễn điều chỉnh kịch bản phù hợp với tuổi và tính cách của bà. Sự tự nhiên khi ghi hình khiến nhiều người xung quanh tưởng bà là diễn viên chuyên nghiệp.

Với nhiều du khách, video tự đóng vai chính vừa là kỷ niệm trong chuyến tham quan, vừa trở thành nội dung để đăng tải và thu hút tương tác trên mạng xã hội.