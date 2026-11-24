Hiện hoạt động đạp vịt trên hồ Xuân Hương đã tạm dừng hoạt động. Ảnh: Bống.

Giữa tháng 11, nhiều du khách tìm đến hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) trải nghiệm đạp vịt. Tuy nhiên, dịch vụ này đã tạm dừng hoạt động. Điểm bán vé đóng cửa, hàng chục chiếc thuyền đạp vịt neo đậu tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ và bến thuyền ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng.

Hoài Việt (32 tuổi, Đồng Tháp) đến bến thuyền để đạp vịt ngày 19/11, nhưng khi liên hệ, nhân viên thông báo dịch vụ đã tạm dừng hoạt động khoảng 3 tháng qua. Anh khá hụt hẫng vì 2 năm mới quay lại Đà Lạt và mong chờ được ngồi thuyền đạp vịt, ngắm cảnh từ lòng hồ.

Trước đó, có 3 đơn vị cùng tổ chức đạp vịt tại hồ Xuân Hương dựa trên hình thức khoán thuê, gồm Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Chi nhánh Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (nhà hàng Thủy Tạ) và hộ kinh doanh của ông Nguyễn Trần Anh Duy. Tổng cộng 95 chiếc thuyền đạp vịt, hoạt động trên phạm vi 38 ha, mỗi bến đều có cano cứu hộ.

Đến tháng 10/2024, dịch vụ đạp vịt tạm dừng hoạt động để thực hiện thủ tục đấu thầu và xin cấp phép hoạt động theo quy định của luật Thủy lợi và Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ quản lý sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến việc đấu thầu, cấp phép kéo dài.

Từ ngày 1/7/2025, mặt nước hồ Xuân Hương chuyển giao từ Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (UBND TP. Đà Lạt cũ) về Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng quản lý.

Để phục vụ du khách trong dịp hè và lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường cho phép dịch vụ đạp vịt tạm thời hoạt động trở lại từ đầu tháng 9/2025.

Thuyền đạp vịt neo đậu dọc bờ hồ Xuân Hương gần 3 tháng qua, ảnh chụp hồi tháng 10. Ảnh: @khangfinn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết đơn vị tiếp nhận việc quản lý, khai thác hồ Xuân Hương gần 3 tháng trước. Thời điểm đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã yêu cầu những đơn vị kinh doanh dịch vụ đạp vịt tiếp tục tạm dừng hoạt động, triển khai việc đấu thầu.

Đến ngày 23/10, đơn vị đã bàn giao công tác quản lý, khai thác hệ thống hồ, đập thủy lợi ở khu vực Đà Lạt cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương.

Dịch vụ đạp vịt thời điểm còn hoạt động. Ảnh: Bống.

Về phía Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Tổng giám đốc, nhìn nhận đạp vịt là trải nghiệm đặc trưng, góp phần tạo nên hình ảnh Đà Lạt và nhận được sự yêu thích lớn. Công ty sẽ sớm nghiên cứu hoàn tất đấu thầu, giấy phép để đưa dịch vụ trở lại phục vụ du khách.

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương đã trở thành hoạt động quen thuộc tại Đà Lạt hơn 30 năm, thu hút những gia đình có con nhỏ và du khách trẻ. Tại đây có thuyền nhỏ dành cho 2 khách và thuyền lớn dành cho 5 khách với mức giá 140.000 đồng/thuyền, kèm theo áo phao. Du khách có thể đưa thuyền ra giữa hồ ngắm cảnh, tận hưởng gió mát mà không giới hạn thời gian.