Du khách tỉ mẩn tập khắc gỗ, trải nghiệm cảm giác làm thợ mộc làng nghề

Nếu bạn chưa thể đến với làng nghề, thì hãy để làng nghề đến với bạn. Đó là một trong những thông điệp mà anh Bùi Trọng Quân, người dân làng nghề mộc Ngọc Than muốn truyền tải tới du khách thông qua hoạt động trải nghiệm (workshop) có tên “Đưa nghề ra phố.”

Ngọc Than là làng mộc truyền thống thuộc huyện Quốc Oai, cách trung tâm thành phố Hà Nội chưa đầy 30km về phía Tây. Làng nghề chuyên sản xuất các sản phẩm truyền thống từ gỗ, chạm khắc thủ công và đồ mỹ nghệ cao cấp.

Để giới thiệu làng nghề một cách hiệu quả nhất, anh Quân đã mở nhiều buổi trải nghiệm khắc gỗ trong không gian của di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Trải nghiệm thu hút hàng trăm lượt khách trải nghiệm mỗi dịp cuối tuần./.