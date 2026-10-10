Du khách thót tim chứng kiến cá sấu trồi lên từ biển, thong thả 'tản bộ' trên bãi cát

Để đảm bảo an toàn, đám đông đã chủ động lùi lại nhường đường cho con vật. Khi con cá sấu trườn vào một vũng nước đục ngầu và dần biến mất, nhiều người thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay tán thưởng.

Ngay cạnh vũng nước nơi con vật ngâm mình có đặt một tấm biển cảnh báo ghi "caiman aguja" – tên gọi địa phương của loài cá sấu Mỹ. Nhằm ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn, lực lượng kiểm lâm và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu du khách tạm thời rời khỏi hiện trường, tuyệt đối không ai được tiếp cận con vật.

Vườn Quốc gia Tayrona vốn được biết đến là môi trường sống tự nhiên của một trong những quần thể cá sấu lớn nhất trên bờ biển Caribe thuộc Colombia.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia khuyến cáo du khách luôn phải giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chạm vào, cho ăn, cầm nắm hay chặn đường di chuyển của động vật hoang dã. Giới chức cũng nhấn mạnh cá sấu là loài có tập tính lãnh thổ cao, rất dễ trở nên hung hăng trong thời kỳ sinh sản, làm tổ hoặc bảo vệ con non.

Được biết, cá sấu Mỹ (Crocodylus acutus) hiện đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách các loài dễ bị tổn thương.