Du khách thích thú với mùa hồng chín ở Đà Lạt

Du khách trải nghiệm không gian tại các vườn hồng ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Dọc theo tuyến đường đèo Mimosa, Hoàng Hoa Thám, khu vực Xuân Trường, Trại Mát, Cầu Đất…, những vườn hồng nổi bật trên các triền đồi, thung lũng. Những chùm hồng chín nổi bật giữa màu xanh của vườn cây, mái nhà và những con dốc quanh co.

Sắc cam đỏ của trái hồng giữa tán cây có sức hút đặc biệt với du khách

Hồng ăn trái được trồng nhiều nhất tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, Xuân Hương – Đà Lạt với hàng trăm héc ta, cùng nhiều giống hồng khác nhau.

Mùa thu hoạch là thời điểm người dân tất bật thu hái, cung cấp sản phẩm cho thương lái. Đây cũng là mùa thu hút đông du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng vườn hồng.

Những cây hồng chín rộ những ngày tháng 10

Sức hấp dẫn của hồng Đà Lạt không chỉ nằm ở màu sắc khi chín mà còn ở hương vị. Hồng giòn, khi đạt độ chín thích hợp, có phần thịt chắc, vị ngọt thanh và độ giòn nhẹ.

Với những giống hồng còn chát, người trồng cần xử lý đúng cách (thông thường sẽ bọc trong kín các túi ni lông) trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Du khách dưới những cành hồng trĩu quả

Trái hồng dưới ánh nắng cuối thu và không khí se lạnh tạo nên sức hút riêng

Những năm gần đây, du khách có xu hướng tìm về các vườn hồng để tìm hiểu cách trồng, thu hoạch và chế biến hồng tại những khu vườn có tổ chức đón khách.

Vườn hồng vắt ngang sườn đồi, khung cảnh quen thuộc vùng ngoại ô Đà Lạt

Nhiều du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc với những trái hồng khi ghé thăm Đà Lạt

Những trái hồng chín đỏ có thể ăn ngay tại vườn

Vừa mang lại nguồn thu cho người trồng, mùa hồng còn mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp với du lịch

Không khó để du khách có thể tìm đến những không gian thơ mộng, bình dị bên cạnh những cây hồng khi đến với Đà Lạt

Những năm gần đây nhiều nhà vườn, xưởng chế biến hồng trái ở Đà Lạt mở cửa để du khách tham quan, tìm hiểu

Sản phẩm hồng trái được chế biến khô sau thu hoạch