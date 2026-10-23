Du khách thích thú với mùa hồng chín ở Đà Lạt
Giữa tiết trời se lạnh những ngày tháng 10, vườn hồng ở các khu vực vùng ngoại ô Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu khoác lên mình sắc cam đỏ, tạo nên nét riêng của phố núi mùa thu.
Dọc theo tuyến đường đèo Mimosa, Hoàng Hoa Thám, khu vực Xuân Trường, Trại Mát, Cầu Đất…, những vườn hồng nổi bật trên các triền đồi, thung lũng. Những chùm hồng chín nổi bật giữa màu xanh của vườn cây, mái nhà và những con dốc quanh co.
Hồng ăn trái được trồng nhiều nhất tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, Xuân Hương – Đà Lạt với hàng trăm héc ta, cùng nhiều giống hồng khác nhau.
Mùa thu hoạch là thời điểm người dân tất bật thu hái, cung cấp sản phẩm cho thương lái. Đây cũng là mùa thu hút đông du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng vườn hồng.
Sức hấp dẫn của hồng Đà Lạt không chỉ nằm ở màu sắc khi chín mà còn ở hương vị. Hồng giòn, khi đạt độ chín thích hợp, có phần thịt chắc, vị ngọt thanh và độ giòn nhẹ.
Với những giống hồng còn chát, người trồng cần xử lý đúng cách (thông thường sẽ bọc trong kín các túi ni lông) trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Những năm gần đây, du khách có xu hướng tìm về các vườn hồng để tìm hiểu cách trồng, thu hoạch và chế biến hồng tại những khu vườn có tổ chức đón khách.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-khach-thich-thu-voi-mua-hong-chin-o-da-lat-post877966.html