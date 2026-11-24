Theo ghi nhận, từ sáng sớm, từng đoàn khách nối nhau đến tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn. Tại các tuyến tham quan và khu vực tháp chính, du khách hào hứng khám phá kiến trúc cổ, tìm hiểu lịch sử hình thành cũng như những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của nền văn minh Chămpa. Ảnh: Duy Quốc.

Nhiều đoàn khách quốc tế thích thú tham quan, trải nghiệm di tích.

Tại đây, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống đền tháp Chăm với kiến trúc độc đáo, những đường nét chạm khắc tinh xảo trên gạch nung cùng các tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn văn hóa Chămpa.

Bà Vanessa Vos - du khách đến từ Zimbabwe - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của di tích. Không chỉ ấn tượng với những ngôi tháp cổ, tôi còn rất thích màn biểu diễn múa dân gian vừa được thưởng thức. Được trực tiếp khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc nơi đây là niềm vui lớn đối với tôi”.

Nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Chămpa.

Bên cạnh kiến trúc cổ, các chương trình nghệ thuật truyền thống cũng thu hút du khách với những điệu múa Chăm uyển chuyển, trang phục rực rỡ và âm thanh nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa quần thể đền tháp.

Du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn - cho biết, trong 10 tháng năm 2026, di tích Mỹ Sơn đón hơn 331.000 lượt khách, trong đó có hơn 296.000 lượt khách quốc tế và khoảng 35.000 lượt khách Việt Nam.

Toàn cảnh quần thể di tích Mỹ Sơn nhìn từ trên cao.