Du khách thích thú trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm sơn mài truyền thống

Đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm (phường Hoàn Kiếm) là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Đến với nơi đây, du khách được chiêm ngưỡng các tác phẩm sơn mài đặc sắc và trải nghiệm làm đồ sơn mài.

Các sản phẩm trưng bày tại đây được thiết kế tinh xảo từ đôi bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công giàu kinh nghiệm. Điển hình là các tác phẩm trâu sơn mài của họa sĩ Nguyễn Tấn Phát.

Họa sĩ Lưu Hoàng Anh (quản lý gian trưng bày tại đình Hà Vĩ) cho hay: “Với chúng tôi, nghệ thuật phải đi liền với sản phẩm truyền thống để gìn giữ, phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt. Chúng tôi có thể sáng tạo trên các sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của nó”.

Theo chị Hoàng Anh, sự kiện không chỉ là dịp để các đơn vị, nghệ nhân quảng bá sản phẩm, mà còn giúp tăng cường kết nối, nâng cao giá trị.

Những sản phẩm thủ công, đặc biệt là sản phẩm sơn mài được nhiều du khách quốc tế quan tâm.

Ông Michael Kenwood (Australia) chia sẻ: “Tôi rất vui, thích thú khi tham quan và tìm hiểu sản phẩm thủ công. Những sản phẩm ở đây rất tinh xảo, cho thấy tay nghề cao của người thợ”.

“Thành phố Hà Nội là điểm đến tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng khi được trải nghiệm hoạt động, dịch vụ ở đây”, ông Michael Kenwood đánh giá.

Du khách tìm hiểu về các tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân.

Nhóm du khách quốc tế lưu lại hình ảnh đẹp tại đình Hà Vĩ (phường Hoàn Kiếm).

Anh Nguyễn Đình Thành Lợi (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được trải nghiệm làm sản phẩm sơn mài. Tôi phải mất cả giờ đồng hồ mới hoàn thành một tác phẩm của mình”.

“Đây là một trải nghiệm rất thú vị đối với tôi cũng như mọi du khách”, anh Lợi chia sẻ thêm.

Mỗi tác phẩm mang một nét riêng và gắn với một câu chuyện mà nghệ sĩ muốn gửi gắm đến du khách. Hoạt động trưng bày, trải nghiệm làm sản phẩm sơn mài tại đình Hà Vĩ (phường Hoàn Kiếm) kéo dài đến hết 28-11.