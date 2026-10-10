Du khách thích thú trải nghiệm không gian 'Hà Nội thời bao cấp'

Video: Ấn tượng của du khách khi trải nghiệm “Tour yêu nước - Chạm vào ký ức một thời” tại phường Ba Đình, Hà Nội. Thực hiện: HÀ NGUYỄN

“Tour yêu nước - Chạm vào ký ức một thời” là sản phẩm công nghiệp văn hóa của phường Ba Đình (Hà Nội), được tổ chức tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội (số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình). Dự án đưa du khách trở về với những góc sinh hoạt quen thuộc thời bao cấp: căn bếp, cửa hàng mậu dịch, khu lấy nước công cộng, quán trà đá vỉa hè…

"Tour yêu nước - Chạm vào ký ức một thời" phục dựng những góc sinh hoạt đặc trưng của Hà Nội thời bao cấp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Như một bảo tàng không tủ kính, nơi đây cho phép du khách chạm vào hiện vật, nghe những người từng trải kể chuyện. Tại hiệu sửa chữa được tái hiện trong không gian này, chiếc đài vẫn phát giai điệu “Tiến về Hà Nội”, ca khúc gắn với ký ức về Ngày Giải phóng Thủ đô.

Không gian sinh hoạt gia đình thời bao cấp được tái hiện tại dự án. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Như được trở lại tuổi thơ, chị Phạm Hương Giang (sinh năm 1983, Hà Nội) cho rằng, nếu chỉ xem qua tivi hay ngắm hiện vật trưng bày trong tủ kính, thông tin dễ trôi nhanh. Khi được chạm tay vào hiện vật, thưởng thức những thức quà xưa, người từng trải có thể tìm lại cảm xúc, còn thế hệ sau hiểu và nhớ lâu hơn những câu chuyện lịch sử.

Khách tham quan được giới thiệu và trải nghiệm làm dép lốp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Sau khi nghe những câu chuyện thời tem phiếu, xếp hàng lấy nước, chị Phước Thi (sinh năm 1993, Hà Nội) chia sẻ: “Cuộc sống thời bao cấp khó khăn nhưng thế hệ ông bà vẫn tìm được niềm vui, vẫn ngồi bên nhau uống chén trà trò chuyện”.

Với chị, tour là dịp tìm hiểu cuộc sống ông bà từng trải qua, từ đó thêm trân trọng những tiện nghi hiện tại.

Không gian tái hiện cửa hàng cho thuê sách, viết chữ thuê, bơm mực thời bao cấp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Với nhiều du khách, bảo tồn ký ức không chỉ là lưu giữ hiện vật mà còn cần cách kể chuyện để người xem hiểu ý nghĩa của chúng.

Tham gia livestream trải nghiệm Hà Nội thời bao cấp, diễn viên Charlie Win (người Mỹ) bày tỏ về sự bất ngờ là không gian trải nghiệm không lớn nhưng được phục dựng với mật độ chi tiết rất cao. Ấn tượng hơn là dự án đã kể lại những khó khăn, thiếu thốn trong thời bao cấp và cách mà người dân đã chia sẻ, thích nghi trong điều kiện đó.

Du khách được tương tác với hiện vật tại khu lấy nước công cộng, trải nghiệm máy trò chơi, máy đánh chữ... Ảnh: HÀ NGUYỄN

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, người khởi xướng dự án, cho biết phường đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua khai thác các giá trị di sản vật thể và phi vật thể trên địa bàn, xây dựng không gian ký ức Hà Nội.

“Khi du khách trải nghiệm đa giác quan, cảm xúc được chạm tới, họ sẽ chia sẻ lại cho dự án. Từ đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tái hiện, lưu giữ để nơi đây không đơn thuần là một bảo tàng tĩnh, mà là bảo tàng ký ức của cả cộng đồng” ông NGUYỄN DÂN HUY, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình chia sẻ. TS Đinh Đức Tiến, giảng viên Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng thời bao cấp là chủ đề lịch sử thú vị, gợi lại quá khứ “vừa buồn nhưng cũng đầy tình cảm và sự vui vẻ”. Công nghiệp văn hóa góp phần đưa các giá trị lịch sử, truyền thống vào đời sống hiện đại. Việc khai thác những tài nguyên này thành sản phẩm du lịch - văn hóa cần đáp ứng nhu cầu thực tế, tạo thu nhập và dấu ấn văn hóa riêng cho cộng đồng địa phương.