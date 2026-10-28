Du khách thích thú ngắm hoa đào đón 'Tết sớm' ở Đà Lạt

Cây đào thường được người dân Đà Lạt trồng trong khuôn viên nhà riêng, quán từ hàng chục năm nay. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Du khách chụp hình check-in cùng cây đào trong khuôn viên một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một du khách người Hà Nội thích thú khi phát hiện hoa đào nở sớm ở Đà Lạt dù còn vài tháng nữa mới đến Tết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa đào khoe sắc bên căn biệt thự trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viê-Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong nội ô Đà Lạt được người dân trồng nhiều giống đào khác nhau. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một du khách thích thú chụp hình với hoa đào nở sớm ngay tại khu trung tâm của Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo chủ ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương-Đà Lạt) này, đây là lần đầu tiên hoa đào nở sớm như vậy mà không cần tuốt lá, tưới nước như mọi năm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)