Sáng 24/11, khoảng 200 người dân, du khách trong trang phục áo dài truyền thống tham gia diễu hành xe đạp qua các tuyến đường ở TP Huế, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân và du khách trong trang phục áo dài truyền thống có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn tham gia đạp xe chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế) để tham gia chương trình diễu hành bằng xe đạp do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.

Người dân, du khách trong trang phục áo dài truyền thống tham gia diễu hành xe đạp qua các tuyến đường ở Huế

Khoảng 200 xe đạp được bố trí phục vụ đoàn diễu hành. Trong trang phục áo dài truyền thống, đoàn xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, đi qua các tuyến đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn rồi trở về điểm xuất phát.

Đoàn đi qua cầu Nguyễn Hoàng nối đôi bờ sông Hương

Hành trình đi qua nhiều tuyến phố và không gian cảnh quan đặc trưng của Huế, tạo nên hình ảnh đẹp, góp phần quảng bá kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống đô thị Cố đô đến người dân, du khách.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành nhằm hưởng ứng xu hướng giao thông xanh, thân thiện với môi trường, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực.

Hành trình đi qua nhiều tuyến phố và không gian cảnh quan đặc trưng của Huế

Đặc biệt, chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng với di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường đến với du khách.

Ảnh: Chung Anh