Du khách say mê khám phá 'một vòng thế giới' giữa Hà Nội

Trong buổi sáng 3/10, các không gian văn hóa tại lễ hội đã trở thành điểm dừng chân của đông đảo người dân và du khách. Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng, giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng, tạo nên một không gian đa dạng để công chúng tham quan, trải nghiệm và giao lưu.

Không chỉ xem và tìm hiểu, nhiều du khách còn thưởng thức các món ăn, khám phá những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của từng quốc gia. Những sắc màu, âm thanh và hương vị khác nhau cùng hiện diện trong một không gian.

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế ghé thăm Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội.

Sức hút của lễ hội càng được nối dài bởi các chương trình nghệ thuật diễn ra trong ngày. Trên sân khấu, những tiết mục đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia lần lượt mang tới các sắc thái văn hóa khác nhau.

Đại diện Việt Nam, nhóm Million Show mang đến chuỗi tác phẩm “Hoa núi gọi mùa”, “Mashup Trống - Người Việt”, “Còn gì đẹp hơn”, “Việt Nam tinh hoa”, “Phù Quang” và “Thư pháp”. Sự xuất hiện của những em nhỏ trong phần trình diễn tạo nên không khí tươi vui, gần gũi, thu hút sự chú ý của khán giả.

Từ Ấn Độ, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda mang đến màn trình diễn múa Kuchipudi của các vũ công nữ. Những chuyển động duyên dáng, biểu cảm sinh động kết hợp với giai điệu của “English Notes” và âm nhạc cổ điển tạo nên một tiết mục giàu sức sống.

Nhiều du khách "phiêu" theo điệu nhạc khi theo dõi phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhà hát ca nhạc “Yar” Moskva trình diễn những giai điệu dân ca và âm nhạc truyền thống Cossack.

Trong khi đó, Nhà hát ca nhạc “Yar” Moskva đưa khán giả đến với những giai điệu dân ca và âm nhạc truyền thống Cossack. Những thanh âm đặc trưng của nước Nga góp thêm một màu sắc riêng cho bức tranh nghệ thuật đa quốc gia tại lễ hội.

Đến từ Myanmar, các tiết mục “Governor of Pa Khan in Making Merry” và “Mingalabar Myanmar” mang tới không khí rộn ràng. Nếu tiết mục đầu tiên khắc họa lối sống sôi nổi, vui tươi thì “Mingalabar Myanmar” truyền tải lời chào truyền thống, thể hiện sự tôn trọng, tình thân ái và những lời chúc tốt đẹp.

Không gian nghệ thuật của Iran lại mang một sắc thái khác. Âm thanh của các nhạc cụ truyền thống như Tar, Kamancheh, Santour, Daf và Tonbak đưa khán giả đến với những giai điệu gắn với nền văn minh Ba Tư. Năm nhạc phẩm, trong đó có “Truyền thuyết tình yêu”, “Kẻ si tình”, “Say, say” và “Vấn vương”, dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Các nghệ sĩ Myanmar mang những giai điệu rộn ràng và lời chào truyền thống đến với khán giả Hà Nội.

Các nghệ sĩ Iran trình diễn các nhạc cụ truyền thống mang dấu ấn văn hóa Ba Tư.

Với Pakistan, ban nhạc Saakin mang tới ca khúc “Tere Ishq Mein”, kết hợp chiều sâu tâm linh của âm nhạc Sufi với nguồn năng lượng của rock ballad Pakistan. Sự đan xen giữa trải nghiệm văn hóa và thưởng thức nghệ thuật khiến lễ hội không chỉ là nơi để tham quan mà còn trở thành không gian giao lưu trực tiếp giữa người dân, du khách và các nền văn hóa.

Cô Trần Thị Ngân, khách tham quan đến từ Hà Nội chia sẻ niềm vui khi được hòa mình vào không khí giao lưu văn hóa tại lễ hội. Theo cô, dù không biết ngôn ngữ của các nghệ sĩ, nhưng thông qua âm nhạc có thể kết nối, khiến khán giả muốn hòa mình và giao lưu cùng các nghệ sĩ.

Nhiều khách tham quan hào hứng hoà mình vào không gian nghệ thuật thế giới.

Cô Trần Thị Ngân, khách tham quan đến từ Hà Nội.

“Tham gia lễ hội tôi thấy rất vui. Tôi rất cảm ơn chương trình đã tổ chức lễ giao lưu văn hóa để mọi người có cơ hội chung vui với bạn bè không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Khi xem các vũ công biểu diễn trên sân khấu, nhạc vang lên là chúng tôi có cảm hứng muốn lên nhảy cùng, giao lưu với các diễn viên mặc dù không biết tiếng”, cô Trần Thị Ngân chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thân, khách tham quan đến từ Hà Nội, cũng bày tỏ niềm vui khi được giao lưu với các nghệ sĩ tại Lễ hội Văn hóa thế giới. Cô cho rằng những lễ hội như vậy giúp người dân có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước trên thế giới.

“Tôi cảm thấy rất thích những lễ hội như này, giúp tôi và mọi người có thể tìm hiểu văn hóa không chỉ của Việt Nam mà còn của các nước trên thế giới”, cô Nguyễn Thị Thân chia sẻ.

Du khách lên sân khấu trực tiếp giao lưu cùng các nghệ sĩ đến từ Nga.

Cô Nguyễn Thị Thân, khách tham quan đến từ Hà Nội.

Trong dòng người tham quan, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách khám phá riêng, có người dừng lại ở một không gian văn hóa, cũng có người thưởng thức một món ăn, tìm hiểu một nét truyền thống hay hòa mình vào một tiết mục nghệ thuật.

Từ những trải nghiệm ấy, một “thế giới thu nhỏ” hiện lên giữa lòng Hà Nội tạo ra không gian văn hóa cùng gặp gỡ, cảm nhận bằng những điều gần gũi nhất qua món ăn, âm nhạc, điệu múa và sự giao lưu giữa con người với con người.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Nghệ thuật trở thành cầu nối đưa các nền văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Những nữ nghệ sĩ Nga duyên dáng, mang đến nhiều giai điệu hấp dẫn phục vụ du khách.

Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những hình ảnh, thước phim ấn tượng khi theo dõi các tiết mục nghệ thuật đến từ các quốc gia trên thế giới.

Du khách quốc tế giao lưu, chụp ảnh tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội.

Du khách tham quan các không gian văn hóa tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai ngày 3/10.

Không gian trải nghiệm game audition, cosplay... thu hút nhiều du khách, đặc biệt là những bạn trẻ.

Khách tham quan check-in tại lễ hội.

Không gian ẩm thực cũng thu hút nhiều du khách ghé thăm.