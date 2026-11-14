Du khách say mê khám phá làng nghề quốc tế giữa lòng Hà Nội

Diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Festival mang chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”, quy tụ nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không gian trưng bày đa sắc màu mở ra hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật thủ công của nhiều quốc gia, đồng thời mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị sáng tạo được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Ghi nhận trong ngày 14-11 các gian hàng quốc tế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những sản phẩm thủ công đặc sắc.

Không gian Festival trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được giới thiệu sinh động đến công chúng

Những sản phẩm thủ công với kiểu dáng, chất liệu và màu sắc phong phú tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các gian hàng quốc tế. Mỗi đồ vật không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thợ mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, phong tục và truyền thống của mỗi vùng đất.

Du khách thích thú dừng chân tại các gian hàng, quan sát kỹ từng sản phẩm và tìm hiểu những nét độc đáo trong nghệ thuật chế tác thủ công. Hoạt động tham quan, trải nghiệm giúp công chúng có thêm góc nhìn về sự đa dạng của văn hóa làng nghề trên thế giới.

Du khách tham quan tìm hiểu sản phẩm làng nghề truyền thống tại gian hàng đến từ Nhật Bản.

Du khách thích thú với các sản phẩm làng nghề dệt may truyền thống của Ấn Độ.

Không chỉ tham quan, nhiều du khách còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và lựa chọn các sản phẩm thủ công yêu thích. Những món đồ nhỏ xinh, độc đáo trở thành kỷ niệm sau hành trình khám phá không gian văn hóa đa quốc gia.

Sự giao thoa giữa các nền văn hóa tạo nên sức hút đặc biệt của Festival. Tại đây, tinh hoa làng nghề Việt Nam và quốc tế cùng hiện diện, góp phần lan tỏa giá trị nghề thủ công, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trong lĩnh vực làng nghề.

Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện văn hóa riêng, giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị về nghệ thuật thủ công truyền thống của các quốc gia.

Festival là dịp để du khách trải nghiệm sự giao thoa văn hóa, khám phá những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.

Sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng và kỹ thuật chế tác tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi tinh hoa thủ công của các quốc gia cùng hội tụ và lan tỏa.