Du khách quốc tế trải nghiệm sắc màu văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc.

Từ trung tâm Thành phố, đoàn đại biểu đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Với hệ thống kiến trúc, cảnh quan và các hoạt động văn hóa đặc trưng, nơi đây là không gian để giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào.

Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu tham quan Khu Nghi lễ thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc. Đây là không gian tôn vinh các Vua Hùng, những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm đàn đá.

Tiếp nối hành trình là những trải nghiệm tại các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên, nơi các đại biểu có cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng thông qua các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và hoạt động giao lưu trực tiếp với đồng bào.

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Sắc bùa, một hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường. Những âm thanh của cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Các đại biểu cũng tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông. Những hoạt động này góp phần giới thiệu một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Du khách vui vẻ hòa cùng vào điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, đoàn đại biểu được tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông, khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát và nghề dệt Dèng. Đặc biệt, hoạt động trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, mang đến trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào. Nghề dệt Dèng với những kỹ thuật thủ công đặc sắc, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng là một trong những nội dung nổi bật của hành trình.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên. Tại đây, đoàn đại biểu được tìm hiểu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thưởng thức chương trình thực cảnh Vườn tượng kể chuyện và giao lưu với đồng bào các dân tộc.

Không gian trải nghiệm tại khu vực Làng Mường đón đoàn khách quốc tế.

Những điệu múa xoang truyền thống, múa Tung tung da da cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tre nứa đã tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện phần nào đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thưởng thức cà phê, ca cao và những sản vật đặc trưng như hạt Kơ nia, mắc ca, hạt điều, qua đó khám phá thêm nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên.

Trong hành trình tiếp theo, đoàn di chuyển qua các không gian văn hóa làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm. Những công trình kiến trúc đặc trưng cùng cảnh quan được tái hiện tại đây giúp các đại biểu có thêm góc nhìn về sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng và đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng dành thời gian để đoàn thưởng thức ẩm thực truyền thống, qua đó tăng cường trải nghiệm và giao lưu văn hóa.

Không gian sinh hoạt truyền thống thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Việc tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Thông qua hành trình này, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng các hoạt động trình diễn mà còn được truyền tải qua câu chuyện về phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực.

Với thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi những giá trị văn hóa được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.

Đồng bào dân tộc trong trang phục truyền thống đón tiếp đoàn đại biểu.

Du khách chăm chú theo dõi và ghi lại các nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Buổi giao lưu văn hóa và trải nghiệm không gian sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc.

Trải nghiệm sử dụng nhạc cụ cồng chiêng Tây Nguyên thu hút đông du khách.

Đồng bào Mường trong trang phục truyền thống tham gia tái hiện nghi lễ và sinh hoạt văn hóa cùng đoàn đại biểu.

Du khách tản bộ tham quan không gian thiên nhiên và kiến trúc nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Du khách quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Nghề đan lát thủ công thu hút đông du khách trải nghiệm.

Không gian biểu diễn cồng chiêng và các hoạt động văn hóa thu hút sự quan tâm của đoàn đại biểu.

Du khách tham gia điệu múa truyền thống dưới sự hướng dẫn của đồng bào địa phương.