Hoạt động trong khuôn khổ Lễ Diễu hành Di sản sáng 21-11. Ảnh: HNM

"Trải nghiệm khó quên"

Du khách Afredo đến từ Italy:

"Tôi đã đặt chân đến hơn 30 quốc gia và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn muốn quay trở lại bởi mỗi chuyến đi đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt. Lần này, được tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự là một trải nghiệm khó quên đối với tôi.

Du khách Afredo đến từ Italy. Ảnh: Cẩm Anh

Tôi rất thích thú khi được chứng kiến màn kéo co của một đoàn diễu hành, chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống mà trước đây chỉ từng thấy trên tạp chí hay truyền hình.

Dù không thể hiểu hết mọi điều do khác biệt ngôn ngữ, tôi tin rằng nghệ thuật và văn hóa luôn có khả năng kết nối con người, vượt qua biên giới và khác biệt giữa các quốc gia.

Đến Việt Nam, tôi rất thích dành thời gian tản bộ quanh những góc phố Hà Nội. Trong chuyến đi lần này, tôi đã kịp đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và thật may mắn khi có mặt tại hồ Gươm đúng dịp diễn ra sự kiện hôm nay”.

Fabian và Selina – du khách đến từ Đức:

"Chúng tôi rất bất ngờ khi tình cờ có cơ hội tham gia Lễ Diễu hành Di sản lần này. Thật ấn tượng khi Việt Nam dành riêng một ngày để tôn vinh các giá trị văn hóa. Điều chúng tôi thích nhất có lẽ là màn trình diễn kết hợp múa truyền thống với hình tượng rồng được tạo nên từ những dải lụa rực rỡ, cùng các đoàn diễu hành trong trang phục được chuẩn bị công phu.

Du khách Fabian và Selina đến từ Đức: Ảnh: Cẩm Anh

Những hoạt động này mang đến cảm giác như chúng tôi được khám phá văn hóa của nhiều vùng miền Việt Nam ngay tại cùng một địa điểm.

Dù ở Đức cũng có nhiều lễ hội, chúng tôi chưa từng được chứng kiến một sự kiện tương tự. Chúng tôi đến Việt Nam theo lời giới thiệu của bạn bè rằng đây là đất nước xinh đẹp, thanh bình, có thiên nhiên và cảnh sắc độc đáo, nhưng khi đặt chân đến đây, những gì được trải nghiệm vẫn vượt xa tưởng tượng”.

Kết nối bạn bè quốc tế với tinh hoa văn hóa Thủ đô

Bà Visnja – du khách đến từ Slovakia:

"Lần đầu tiên được hòa mình vào không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, tôi thực sự ấn tượng trước sự phong phú và sức sống của các hoạt động văn hóa nơi đây. Điều khiến tôi thích thú không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật, trang phục truyền thống hay các sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn là cách người Việt gìn giữ và giới thiệu những giá trị văn hóa của mình.

Bà Visnja – du khách đến từ Slovakia. Ảnh: Kim Dung

Tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của người dân đối với lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc. Hà Nội là thành phố có chiều sâu văn hóa, và được trực tiếp chứng kiến những hoạt động này giúp tôi hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Theo tôi, những sự kiện như vậy không chỉ có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam mà còn là cơ hội tuyệt vời để du khách quốc tế khám phá văn hóa bản địa, tìm hiểu lịch sử và cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây."

Cô Chiara – du khách đến từ Italy:

"Tôi cùng mẹ đã đến Việt Nam lần đầu vào năm 2017. Vì quá yêu thích cảnh sắc và con người nơi đây nên lần này tôi quyết định quay trở lại. Ấn tượng của tôi về Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn rất đặc biệt: một nền văn hóa độc đáo, con người ấm áp, nhiều không gian xanh và nhịp sống thanh bình.

Cô Chiara – du khách đến từ Italy. Ảnh: Cẩm Anh

Sáng nay, tôi bắt xe buýt lên Hồ Hoàn Kiếm từ 5 giờ. Thật tuyệt khi được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, màn diễu hành và trình diễn đặc sắc trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam. Trải nghiệm hôm nay càng giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa và bản sắc của thành phố nghìn năm tuổi. Nghệ thuật, văn hóa và lịch sử hòa quyện, tạo nên một không gian vừa rực rỡ vừa giàu chiều sâu. Tôi thực sự ngỡ ngàng, thích thú và cảm thấy vô cùng may mắn khi có mặt tại Hà Nội đúng dịp này".

Hoạt động trong khuôn khổ Lễ Diễu hành Di sản sáng 21-11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: HNM

Bà Lawrence – du khách đến từ Pháp:

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và Hà Nội thực sự mang đến cho tôi nhiều ấn tượng thú vị. Tôi rất bất ngờ khi được chứng kiến các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sôi nổi, phong phú và giàu màu sắc như vậy.

Tôi cảm nhận được niềm tự hào cũng như sự trân trọng của người dân đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Theo tôi, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp những du khách nước ngoài như tôi có cơ hội hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Bà Lawrence – du khách đến từ Pháp. Ảnh: Kim Dung

Tôi sẽ ở Hà Nội thêm khoảng hai tuần nữa và hy vọng có thể khám phá nhiều nét đẹp văn hóa, thưởng thức ẩm thực cũng như tìm hiểu sâu hơn về đời sống của người dân nơi đây."

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 mở ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tiếp tục diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô, để người dân và du khách tham gia, trải nghiệm, khám phá những sắc màu văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình khai mạc sáng 21-11 là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người. Sau hành trình khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, chương 3 với chủ đề “Thủ đô hội nhập” đưa khán giả đến với Hà Nội hôm nay - thành phố ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động và sáng tạo qua các tiết mục “Hà Nội Hồ Gươm sáng sớm”, “Rực rỡ Hà Nội”...