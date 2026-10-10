Du khách quốc tế hòa mình vào không khí Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Du khách khám phá Hà Nội trong dịp kỷ niệm 10/10

Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khu vực hồ Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) trở nên nhộn nhịp với đông đảo người dân và du khách tham quan. Những lá cờ đỏ sao vàng, không gian trang trí cùng các hoạt động văn hóa tạo nên diện mạo rực rỡ cho khu vực trung tâm Hà Nội. Trên các tuyến phố đi bộ quanh hồ, nhiều du khách quốc tế hòa vào dòng người, ghi lại những hình ảnh của Thủ đô trong ngày đặc biệt này.

Với du khách quốc tế, chuyến tham quan trong dịp này mang đến những trải nghiệm khác với một hành trình du lịch thông thường. Trong dòng người tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp kỷ niệm, chị Samoka, giáo viên đến từ Pháp, có mặt tại Hà Nội cùng đoàn học sinh đến từ Campuchia. Không chỉ ấn tượng với không khí nhộn nhịp trên các tuyến phố đi bộ, chị cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về dấu mốc lịch sử ngày 10/10/1954 và ý nghĩa của sự kiện đối với người dân Việt Nam. “Tôi biết năm nay là kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và muốn tìm hiểu thêm về lịch sử cũng như góc nhìn của người Việt Nam về sự kiện này. Tôi ấn tượng với một đất nước giàu văn hóa, truyền thống và đặc biệt thích thú khi thấy đường phố Hà Nội đông người đi bộ, tham quan nhưng không có quá nhiều xe cộ như tôi hình dung”, chị Samoka chia sẻ.

Chị Samoka, giáo viên đến từ Pháp, có mặt tại Hà Nội cùng đoàn học sinh đến từ Campuchia. Ảnh: Trần Cúc

Với nữ du khách, ấn tượng về Hà Nội không chỉ đến từ những địa danh quen thuộc mà còn từ nhịp sống trên đường phố. Việc được trực tiếp quan sát người dân tham gia các hoạt động trong dịp kỷ niệm giúp cô có thêm những hình dung cụ thể về đời sống văn hóa tại nơi mình đặt chân đến.

Những lá cờ được treo quanh hồ Hoàn Kiếm cùng dòng người đổ về khu vực phố đi bộ cũng thu hút sự chú ý của anh George, du khách từ châu Âu lần đầu đến Việt Nam. Chính không khí đặc biệt trên đường phố khiến anh tò mò về sự kiện đang diễn ra. Khi tìm hiểu về Ngày Giải phóng Thủ đô, anh George còn tìm thấy sự đồng cảm từ câu chuyện lịch sử của đất nước mình.

Anh George, du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam. Ảnh: Trần Cúc

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi khá tò mò khi thấy nhiều lá cờ được treo quanh hồ Hoàn Kiếm và đông đảo người dân ra đường tham quan. Việt Nam rất đẹp, người dân thân thiện và lịch sự. Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước từng trải qua hoàn cảnh tương tự và giành được tự do cách đây 30 năm, vì vậy tôi phần nào đồng cảm với không khí kỷ niệm này”, anh George chia sẻ.

Cảm nhận của George cho thấy, những dấu hiệu trực quan trên đường phố có thể trở thành điểm khởi đầu để du khách tìm hiểu sâu hơn về nơi mình đang tham quan. Một lá cờ, dòng người tập trung hay hoạt động kỷ niệm không chỉ tạo nên khung cảnh đáng nhớ mà còn gợi ra những câu hỏi về lịch sử và ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng địa phương.

Từ không gian văn hóa đến trải nghiệm đáng nhớ

Bên cạnh quan sát không khí đường phố, một số du khách còn chủ động tìm hiểu thông tin về Ngày Giải phóng Thủ đô trong hành trình tham quan. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, những hoạt động văn hóa và không gian trưng bày tạo thêm cơ hội để khách quốc tế tiếp cận lịch sử Hà Nội theo cách trực quan.

Đối với chị Shelaka Chenmay, du khách đến từ Ấn Độ, chuyến tham quan hồ Hoàn Kiếm lần đầu tiên mang đến một trải nghiệm ngoài dự kiến. Giữa không khí sôi động của các hoạt động văn hóa, âm nhạc và không gian trang trí chào mừng ngày kỷ niệm, cô có dịp tìm hiểu thêm về sự kiện lịch sử ngày 10/10/1954. Những thông tin tiếp nhận được trong hành trình tham quan khiến nữ du khách thêm hào hứng với chuyến đi.

Chị Shelaka Chenmay (bên trái), du khách đến từ Ấn Độ hào hứng chia sẻ cảm nhận về không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Trần Cúc

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Khi tham quan hồ Hoàn Kiếm, tôi đọc được thông tin về Ngày Giải phóng Thủ đô và cảm thấy rất vui khi biết về sự kiện lịch sử này. Việt Nam rất đẹp, người dân lịch sự, không khí thoải mái, an toàn và sôi động với các chương trình âm nhạc cùng cách trang trí độc đáo. Tôi vui mừng cho người dân Việt Nam khi được chứng kiến một dịp kỷ niệm ý nghĩa như vậy. Tôi cũng rất mong chờ màn trình diễn pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm trước khi trở về Ấn Độ vào ngày mai”, chị Shelaka Chenmay chia sẻ.

Đối với chị Shelaka, việc tìm hiểu về ngày kỷ niệm diễn ra ngay trong chuyến tham quan giúp trải nghiệm tại Hà Nội có thêm ý nghĩa. Bên cạnh cảnh đẹp, sự thân thiện của người dân và không khí sôi động, câu chuyện lịch sử cũng trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình của cô.

Trong khi đó, với một nhóm du khách đến từ Thụy Điển, sự đông đúc trên đường phố ban đầu mang lại cảm giác có phần choáng ngợp. Không khí náo nhiệt, âm nhạc và dòng người tập trung tham quan khác với nhịp sống thường ngày ở quê nhà, khiến các vị khách tò mò về những hoạt động đang diễn ra tại Hà Nội.

Nhóm du khách người Thuỵ Điển chia sẻ cảm xúc về không khí ngày kỷ niệm. Ảnh: Trần Cúc

“Ban đầu, tôi hơi choáng ngợp trước không khí đông đúc, náo nhiệt và âm nhạc trên đường phố Hà Nội. Khung cảnh nhiều người xuống phố tham quan khá khác với cuộc sống ở Thụy Điển, khiến tôi rất tò mò. Sau khi tìm hiểu về ý nghĩa ngày 10/10, tôi thực sự bất ngờ và vui mừng cho người dân Việt Nam. Tôi rất mong chờ màn pháo hoa tối nay, bởi đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Việt Nam cùng gia đình”, một du khách trong nhóm chia sẻ.

Những cảm nhận khác nhau của du khách đến từ Pháp, Ấn Độ, Thụy Điển và những điểm đến khác cho thấy, mỗi người có một cách tiếp cận riêng với Hà Nội. Có người chú ý đến văn hóa và lịch sử; người ấn tượng với sự thân thiện của người dân; người lại tò mò trước không khí đông vui và những hoạt động kỷ niệm. Điểm chung là trải nghiệm thực tế đã mở ra cơ hội để họ hiểu thêm về thành phố ngoài những hình dung có trước chuyến đi.