Du khách quốc tế đến Nhật Bản sẵn sàng mạnh tay chi tiêu

Du khách quốc tế sẵn sàng mạnh tay chi tiêu khi đến Nhật Bản

Du khách quốc tế đã chi khoảng 2.210 tỉ yen (13,9 tỉ USD) tại Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này diễn ra ngay cả khi lượng khách đến Nhật Bản giảm 4,8% trong quý.

Theo số liệu riêng do Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố, Nhật Bản đón 3,10 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này nối tiếp đà sụt giảm 9,6% trong tháng 8, đưa tổng lượng khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026 lên 30,73 triệu lượt, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp lượng khách quốc tế sụt giảm, mức chi tiêu bình quân của du khách đến Nhật Bản lại tăng.

Trong quý III, chi tiêu bình quân mỗi du khách, không tính hành khách đi tàu du lịch tăng 6,1% lên 233.677 yen. Lưu trú chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu ở mức 35,2%, tiếp theo là mua sắm với 27,7% và ăn uống với 22,9%.

Lượng khách Hàn Quốc đến Nhật Bản trong tháng 9 tăng 25,6% lên 842.300 lượt nhờ kỳ nghỉ lễ Chuseok và việc các hãng hàng không tăng năng lực vận chuyển.

Thống kê ghi nhận 7 thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Mexico và khu vực Trung Đông, ghi nhận lượng khách đến Nhật Bản trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, số công dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài trong tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,48 triệu lượt. Nhờ đó, tổng số lượt người Nhật đi nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 11,21 triệu, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.