Du khách quốc tế chi gần 14 tỷ USD tại Nhật Bản trong quý III/2026

Theo số liệu do Cơ quan Du lịch Nhật Bản công bố ngày 21/10, trong quý III/2026, du khách quốc tế đã chi khoảng 2.210 tỷ yen (13,9 tỷ USD) tại Nhật Bản, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong quý giảm 4,8%.

Kayabuki no Sato là một trong những ngôi làng mái tranh tiêu biểu nhất của đất nước Mặt trời mọc. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Mức chi tiêu bình quân mỗi du khách, không bao gồm hành khách tàu biển du lịch, đạt 233.677 yen, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu chi tiêu, dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng lớn nhất với 35,2%, tiếp đến là mua sắm với 27,7% và ăn uống với 22,9%. Sự gia tăng chi tiêu bình quân đã góp phần bù đắp tác động từ việc sụt giảm lượng khách quốc tế.

Xét theo thị trường, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục là hai thị trường đóng góp lớn nhất vào tổng chi tiêu của du khách quốc tế tại Nhật Bản trong quý III/2026. Trong đó, mức chi tiêu của du khách Đài Loan tăng tới 26,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 17,3% tổng chi tiêu.

Về lượng khách, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), Nhật Bản đón 3,10 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9/2026, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng đầu năm, nước này đón 30,73 triệu lượt khách, giảm 2,9%. JNTO cho biết sự sụt giảm chủ yếu liên quan đến những biến động tại một số thị trường nguồn khách lớn, trong đó có tác động của các khuyến cáo đi lại và việc điều chỉnh, cắt giảm các chuyến bay quốc tế.

Những cây phong lá đỏ soi mình trong làn nước của hồ Kasumigaike là một trong những cảnh thu đẹp nhất của Kenrokuen. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Tuy nhiên, nhiều thị trường khác vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong tháng 9, lượng khách Hàn Quốc đến Nhật Bản tăng 25,6%, đạt 842.300 lượt, nhờ kỳ nghỉ lễ Chuseok và việc mở rộng năng lực vận chuyển hàng không. Đáng chú ý, bảy thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Mexico và khu vực Trung Đông, ghi nhận lượng khách đến Nhật Bản trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay.