Du khách nước ngoài trả nhầm tiền cho cuốc xe 26.000 đồng, tài xế xử lý bất ngờ

Nguồn clip: Quốc Khánh

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại tình huống một nữ du khách nước ngoài đưa nhầm số tiền cao gấp nhiều lần giá cước khi thanh toán một cuốc xe công nghệ tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, thay vì nhận số tiền cao gấp hơn 10 lần giá cước, anh chủ động giải thích để vị khách hiểu và tránh lặp lại tình huống tương tự.

Người trong clip là anh Huỳnh Lê Quốc Khánh (32 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 7/10, trao đổi với VietNamNet, anh Khánh cho biết, tối 5/10, anh nhận chuyến xe qua ứng dụng, chở một nữ du khách Hàn Quốc từ phường Hải Châu đến đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải. Giá cước chuyến xe là 26.000 đồng.

Khi đến nơi, nữ du khách loay hoay tìm tiền vì chưa quen với các mệnh giá tiền Việt Nam. Anh Khánh vừa nói vừa ra hiệu cho khách đưa 3 tờ 10.000 đồng để thanh toán và anh sẽ thối lại tiền dư.

Tuy nhiên, nữ du khách lại lấy ra 3 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Nhận ra vị khách đã nhầm mệnh giá, anh Khánh lập tức xua tay, giải thích đây không phải số tiền cần thanh toán.

Để vị khách dễ hiểu, nam tài xế tìm một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng đưa cho nữ du khách xem. Sau đó, vị khách tìm được 30.000 đồng để thanh toán. Anh Khánh nhận tiền và thối lại phần dư.

Trước khi khách rời đi, anh còn chỉ cho vị khách tờ 100.000 đồng và dặn ghi nhớ mệnh giá này để tránh nhầm lẫn trong những lần thanh toán sau. Sau khi được giải thích, nữ du khách mỉm cười, nói cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.

“Tôi đơn giản chỉ muốn lấy đúng số tiền mình kiếm được, dù nó nhiều hay ít”, anh Khánh nói.

Muốn du khách có trải nghiệm đẹp ở Đà Nẵng

Theo anh Khánh, trong thời gian chạy xe, anh không ít lần gặp du khách nước ngoài lúng túng khi sử dụng tiền mặt Việt Nam. Một số trường hợp đưa những tờ tiền có giá trị lớn để thanh toán một cuốc xe chỉ vài chục nghìn đồng.

Anh Khánh bắt đầu làm tài xế xe công nghệ từ tháng 11/2025. Ngoài việc chở khách, anh thường trò chuyện, giới thiệu các địa điểm tham quan, ăn uống và gợi ý nơi vui chơi tại Đà Nẵng khi khách có nhu cầu.

Với anh, tình huống vừa qua là một kỷ niệm đáng nhớ kể từ khi làm công việc này. Nam tài xế cho rằng với du khách, một chuyến đi không chỉ là việc đến được điểm cần đến mà còn là những trải nghiệm trong suốt hành trình.

“Tôi nghĩ khách đi du lịch thì điều quan trọng là có những trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ. Mình giúp được họ một chút thì cũng thấy vui”, anh Khánh chia sẻ.