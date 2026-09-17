Du khách nước ngoài 'ngỡ ngàng' với sức hút của bánh trung thu Đông Phương

Lan toả hương vị đất Cảng

Theo ghi nhận những ngày cận Tết Trung thu 2026, tại cửa hàng Bánh mứt Đông Phương trên phố Cầu Đất, Hải Phòng, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Khách liên tục ra vào, người mua bánh dùng trong gia đình, người chọn làm quà biếu, nhiều khách lấy số lượng lớn để phân phối.

Đáng chú ý, giữa dòng khách tìm đến cửa hàng có không ít du khách nước ngoài. Bên cạnh hương vị truyền thống, những mẫu bao bì mới mang hình ảnh, câu chuyện gắn với Hải Phòng cũng tạo sự tò mò, thích thú cho khách quốc tế.

Những ngày cận Tết Trung thu, cửa hàng Bánh mứt Đông Phương trên phố Cầu Đất, Hải Phòng thu hút đông khách đến mua bánh.

Theo đại diện thương hiệu bánh mứt Đông Phương chia sẻ, từ trước rằm tháng 7, lượng khách đến cửa hàng ngày một đông, cao điểm tính từ đầu tháng 8 âm đến nay, gần như ngày nào cửa hàng cũng "cháy hàng".

Hiện, tại cửa hàng, bảng giá bánh trung thu Đông Phương được niêm yết công khai, dao động từ 70.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng tùy từng loại, tương ứng kích thước và trọng lượng. Trong đó, dòng bánh phục vụ quà biếu tặng thường có giá từ 550.000 đồng/hộp. Riêng bánh cá chép nhân thập cẩm 900g giá 750.000 đồng. Cũng theo đại diện thương hiệu cho biết, lượng bánh thập cẩm bán chạy nhất, cũng là loại bánh làm nên hương vị, đặc trưng riêng biệt của bánh trung thu Đông Phương.

Ông Ahmed Al-Mansoori bị hấp dẫn với sự yêu thích của người tiêu dùng đối với bánh trung thu Đông Phương.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Ahmed Al-Mansoori, du khách đến từ Dubai (UAE) cho biết, ông tìm mua bánh trung thu Đông Phương sau khi được người dân địa phương giới thiệu đây là sản phẩm truyền thống được nhiều người yêu thích tại địa phương. Sản phẩm còn có thể làm quà biếu rất đặc trưng mang theo truyền thống văn hoá của người Việt Nam.

“Tôi khá ấn tượng và thực sự bất ngờ với sức hút của cửa hàng. Rất nhiều người dân đã đến ủng hộ bánh trung thu Đông Phương cho thấy uy tín của thương hiệu đã được khẳng định”, ông Ahmed Al-Mansoori chia sẻ. Vị khách đến từ Dubai cũng cho biết, ông sẽ thưởng thức hương vị của bánh và mua để làm quà tặng người thân, bạn bè khi trở về nước. Với ông, đây cũng là một cách mang theo hương vị và nét văn hóa ẩm thực Việt Nam để giới thiệu với những người ở quê nhà.

Ông Ahmed Al-Mansoori cho biết, sẽ lựa chọn bánh trung thu Đông Phương làm quà cho người thân, bạn bè khi trở về Dubai.

Đổi mới mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người dùng

Không chỉ thu hút khách du lịch, Đông Phương còn là thương hiệu quen thuộc với nhiều người dân Hải Phòng. Anh Trần Văn Huy, một người dân đất Cảng, cho biết, anh lựa chọn gắn bó với thương hiệu bởi sản phẩm đã có chỗ đứng, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng qua nhiều năm.

Không chỉ thu hút khách du lịch, Đông Phương còn là thương hiệu quen thuộc với nhiều người dân tại Hải Phòng.

Theo anh Huy, sức hút của bánh trung thu Đông Phương trước hết đến từ chất lượng và hương vị đặc trưng. Các dòng bánh truyền thống vẫn giữ được nét riêng, phù hợp với khẩu vị của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố khiến không ít khách hàng mỗi mùa Trung thu lại tìm mua để gia đình thưởng thức hoặc làm quà biếu.

Bên cạnh chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty ngày càng được chú trọng. Những hộp bánh được thiết kế chỉn chu, mang hình ảnh và dấu ấn riêng của Hải Phòng như hình ảnh “chuyến tàu trông trăng”, gắn với hành trình “Phút tua Hải Phòng” không chỉ tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm, hình ảnh ấy còn gửi gắm câu chuyện về vùng đất, văn hóa và con người đất Cảng đến người nhận. Chính sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm bánh trung thu Đông Phương.

“Đông Phương không chỉ được người Hải Phòng lựa chọn để ăn trong dịp Trung thu mà còn được mua làm quà biếu người thân, bạn bè, đối tác. Chất lượng bánh ổn định, trong khi bao bì ngày càng đẹp và trang trọng nên phù hợp với nhu cầu quà tặng”, anh Huy chia sẻ.

Ra đời từ năm 1950, Đông Phương giữ được vị thế nhất định trên thị trường bánh mứt truyền thống, với các dòng bánh nướng, bánh dẻo được làm theo phương pháp cổ truyền kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại.

Ra đời từ năm 1950, Đông Phương vẫn giữ vị thế nhất định trên thị trường bánh mứt truyền thống, với các dòng bánh nướng, bánh dẻo được làm theo phương pháp cổ truyền kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại. Theo đại diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm vẫn được xác định là yếu tố cốt lõi, trong khi bao bì, kiểu dáng và cách tiếp cận khách hàng từng bước được đổi mới để phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Qua hơn 7 thập kỷ, uy tín của Đông Phương được bồi đắp từ chất lượng và những giá trị văn hóa truyền thống. Từ món quà đoàn viên của người Việt, mỗi chiếc bánh còn mang theo câu chuyện về đất Cảng, kết nối các thế hệ và lan tỏa bản sắc Việt tới bạn bè quốc tế.