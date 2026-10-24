Du khách nước ngoài lao xuống hồ Tuyền Lâm cứu người gặp nạn

Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm nơi du khách đuối nước được ứng cứu kịp thời. (Ảnh minh họa: Chính Thành)

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 23/10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm, một nữ du khách không may rơi xuống hồ. Phát hiện sự việc, ông Laszlo, quốc tịch Mỹ, đang ở gần đó lập tức bơi ra giữa hồ để cứu người.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng của Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và người dân nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa nữ du khách lên bờ an toàn.

Hình ảnh du khách người Mỹ lao xuống hồ Tuyền Lâm cứu một du khách rơi xuống hồ ngày 23/10. (Ảnh: CTV)

Theo cơ quan chức năng, vị trí nạn nhân gặp nạn có độ sâu từ 3 - 4m, tiềm ẩn nguy hiểm. Sau khi được đưa lên bờ, nữ du khách được chăm sóc ban đầu và liên hệ người thân đến tiếp nhận. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết, ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Ban Quản lý đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức gặp mặt, cảm ơn du khách vì hành động kịp thời, dũng cảm cứu người.

Việc làm của ông Laszlo cùng sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng chức năng và người dân địa phương đã góp phần cứu nữ du khách trong tình huống nguy hiểm, lan tỏa tinh thần nhân ái và sự sẻ chia giữa những người xa lạ.