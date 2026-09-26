Du khách nước ngoài đội mưa vui Trung thu cùng trẻ em bên biển Nha Trang

Lễ hội quy mô, trải nghiệm hấp dẫn

Tối 25/9, Lễ hội Trung thu với chủ đề "Hải trình Ánh Trăng" tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đã mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa.

Hàng ngàn du khách đổ về Quảng trường 2 tháng 4 để đón xem chương trình Tết Trung thu tối 25/9.

Đêm hội mang đến nhiều không gian trải nghiệm văn hóa hấp dẫn với các gian hàng workshop sáng tạo và không gian trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, thưởng thức bài chòi, gặp gỡ nhân vật tuồng, múa hát cùng chị Hằng, chú Cuội và đón đoàn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng.

Chương trình Trung thu với chủ đề "Hải trình ánh trăng" mang niềm vui tới cho các em nhỏ.

Các chương trình nghệ thuật, hoạt động vui chơi diễn ra trong đêm Trung thu.

Theo ban tổ chức, sự xuất hiện của các linh vật khổng lồ với chiều cao ấn tượng trên 4m; chính là điểm nhấn thị giác đặc biệt và chưa từng có tại Quảng trường 2 tháng 4. Không chỉ tạo điểm check-in độc đáo thu hút đông đảo du khách, hoạt động này còn là phương thức giáo dục trực quan sinh động, giúp các em thiếu nhi tiếp cận, khám phá thế giới sinh vật biển và nuôi dưỡng tình yêu đối với đại dương quê hương.

Dù mưa lớn, người dân và du khách sẵn sàng "đội mưa" để hòa chung không khí vui tươi của ngày Tết Trung thu.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị sẵn lồng đèn dành tặng cho người dân và du khách. Khoảnh khắc hàng nghìn ngọn đèn cùng thắp sáng bên bờ biển Nha Trang tạo nên một "biển ánh sáng" lung linh, kết nối cộng đồng.

Đứng bên bố mẹ, bé Nguyễn Văn Thông (4 tuổi, ở phường Nha Trang) đầy hào hứng khi thấy "Chú Cuội, Chị Hằng" qua các tiết mục trình diễn. Theo chị Trần Mai Nhung (mẹ cháu Thông), không chỉ các cháu mà phụ huynh cũng bị cuốn hút bởi các chương trình, quy mô đêm hội Trung thu.

Nụ cười rạng rỡ của các du khách nước ngoài trong đêm diễn ra lễ hội.

Lần đầu đến Việt Nam, đội mưa tham dự đêm hội Trung thu, chị Mariia (du khách đến từ Nga) hào hứng nói: "Tôi rất thích không khí lễ hội này, thích nhìn thấy trẻ em được vui vẻ, được nhận quà và hạnh phúc. Chúng tôi rất muốn thấy nhiều hoạt động như thế này để hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam".

Điểm nhấn văn hoá - du lịch độc đáo

Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên tại Khánh Hòa, một lễ hội Trung thu quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương được thiết kế riêng dành cho trẻ em, cộng đồng người dân cùng du khách thập phương.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà, sự kiện Trung thu hôm nay kết nối những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam với câu chuyện về vùng đất Khánh Hòa, mang đến một điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo bên bờ biển Nha Trang.

Các em nhỏ háo hức khi tham gia trò chơi.

Điều ấn tượng của Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh Trăng" không chỉ nằm ở những mô hình khổng lồ, mà còn chính ở cách các em nhỏ được trực tiếp bước vào câu chuyện: Từ làm lồng đèn đến các trò chơi dân gian, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội và những màn Lân - Sư - Rồng rộn ràng, những giá trị văn hóa truyền thống được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi với trẻ thơ.

Đêm Trung thu khiến nhiều du khách nước ngoài biết thêm những điều mới mẻ, thú vị của văn hóa Việt Nam.