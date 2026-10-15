Du khách nước ngoài cảm ơn Công an!

Cán bộ Công an phường Hải Vân trao trả tài sản cho nam du khách.

Trước đó, anh Phước (nhân viên gác chắn tàu) nhặt được chiếc ba-lô có 1 máy tính MacBook, 1 máy tính bảng iPad, 2 tai nghe cùng một số thiết bị điện tử và giấy tờ mang tên người nước ngoài đánh rơi tại khu vực gác chắn. Anh Phước lập tức mang đến giao nộp cho Công an phường Hải Vân xác minh, trao trả cho chủ sở hữu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định người đánh rơi tài sản là ông Tamás Szalay (quốc tịch Ba Lan) nên mời đến nhận lại tài sản. Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cơ quan Công an và người nhặt được tài sản, nam du khách Ba Lan đã viết thư cảm ơn Công an phường Hải Vân và anh Phước.

P.V

Cán bộ Công an xã Ia Ko trao trả tài sản cho ông Long.

* Ngày 14-10, Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xác minh và trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tiền (hơn 13,7 triệu đồng) và giấy tờ cho ông Trần Ngọc Long (1965, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, anh Siu Niêm (thành viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở làng O Grưng, xã Ia Ko) nhặt được số tài sản trên nên đem đến bàn giao cho Công an xã để xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Nhận lại đầy đủ tiền và giấy tờ, ông Long xúc động cảm ơn anh Siu Niêm và CBCS Công an xã Ia Ko.