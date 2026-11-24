Đây là hai trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các nghệ sĩ muốn đưa âm nhạc từ nhà hát ra phố, để đông đảo người dân, du khách có thể tiếp cận nhiều hơn, tạo cơ hội thụ hưởng văn hóa cho mọi tầng lớp.

Người dân thưởng thức xẩm ngay tại Công viên Thống Nhất.

Từ tiếng guồng tơ đến tiếng phố

Trong 120 phút của Trôi, chiếc khung cửi gỗ được đặt giữa sảnh, là trung tâm của cả buổi diễn. Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, chất liệu gốc của chương trình là chuyến thực địa thu âm tám khâu thực hành nghề dệt tại Vạn Phúc cùng cộng đồng nghệ nhân.

Tiếng guồng tơ, tiếng thoi và tiếng go từ chuyến thực địa có mặt ngay trong tiết mục mở màn Bắt nhịp. Nghệ sĩ Đỗ Trọng Quý đưa những âm thanh thu được ở làng nghề vào đàn synthesizer để trình diễn.

Sang Va vào thành phố, khán giả nghe thấy tiếng chợ, tiếng công trường và có thể theo dõi trên màn chiếu cách hai nghệ sĩ Renick Bell và Nguyễn Hoàng Giang (giang.it) làm việc với những bản thu này. Hai người sử dụng kỹ thuật live coding, tức lập trình ngay trong lúc biểu diễn. Quá trình viết mã được chiếu trực tiếp trong khi phần nhạc từ các âm thanh đô thị vang lên.

Nghệ nhân mang câu chuyện âm nhạc lên sân khấu concert.

Khoảng 400 khán giả tham dự buổi diễn này, sàn diễn không có ghế ngồi, người xem hoặc là ngồi bệt hoặc là đứng để thưởng thức hết chương trình kéo dài 2 tiếng.

Nguyễn Võ Thục Uyên (Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết lần đầu tiên cô thưởng thức âm nhạc trong không gian mở và hoàn cảnh không ghế ngồi như thế này.

“Rất thú vị, nó kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, tạo ra một sự tương tác ngầm khiến người nghe vô thức bị kéo vào câu chuyện của những thanh âm”, cô nói.

Khán giả ngồi bệt nghe nhạc.

Ngồi chiếu xẩm, thử làm quan viên

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày văn hóa, buổi diễn Vẫn ở đây - Vọng tiếng xưa nay diễn ra ngay tại Công viên Thống Nhất.

Cùng nghệ nhân Đào Bạch Linh và chiếu xẩm Hải Thành có chị Yến, nghệ sĩ khiếm thị từ Bắc Ninh đến tham gia chương trình. Hai thành viên nhỏ tuổi là Mộc Miên và Pha Nguyễn tham gia hát, đánh đàn, gõ phách, gõ mõ.

Du khách nước ngoài thích thú với chiếu xẩm ở công viên.

Chiếu xẩm lần lượt trình diễn Giăng sáng vườn chè, Chân quê, Ơn nghĩa sinh thành, Anh xẩm, Âm sắc dân gian và Mục hạ vô nhân. Qua sáu bài hát, người nghe gặp những câu chuyện về quê hương, tình yêu, lòng biết ơn cha mẹ.

Concert đặc biệt này còn thu hút cả những khán giả là người nước ngoài tham gia và ghi hình “để về chia sẻ với bạn bè”.

Trong phần giao lưu, nghệ nhân Đào Bạch Linh kể về những người khiếm thị từng mưu sinh bằng nghề hát rong ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Theo ông, nghề xẩm xưa gắn với những người hát đường phố ấy và được truyền dạy cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn để họ có kế sinh nhai. Nghệ nhân bày tỏ mong muốn từng bước đưa nghề hát xẩm đến với nhiều người khiếm thị hơn.

Ở phần biểu diễn ca trù có ca nương Nguyễn Kim Ngọc, người chơi đàn đáy Thu Thủy và người cầm trống chầu Minh Vẽ. Qua các thể cách Thét nhạc, Giai ru và Gửi thư, người nghe theo dõi những lời ca kể nỗi cô quạnh của người phụ nữ, nỗi oan trong tích Quan Âm Thị Kính, nỗi nhớ người thương gửi qua cảnh vật.

Sau phần hát, ba nghệ sĩ mời khán giả tham gia hoạt động Thử làm quan viên. Phần đố vui tiếp nối cuộc giao lưu với các câu hỏi về cả ca trù và xẩm.

Tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa từ những cuộc gặp như vậy. Nếu được duy trì đều đặn, chiếu xẩm ở công viên có cơ hội biến một lần dừng chân thành một thói quen văn hóa.

Khán giả tương tác với nghệ sĩ.