Du khách Nga xúc động chảy nước mắt khi nhận quà từ chủ quán Việt lúc nửa đêm

Khoảnh khắc anh khách Tây bật khóc vì nhận được lon bia miễn phí khiến chủ quán bất ngờ. (Nguồn: @heobong69)

Khi đến Việt Nam du lịch, nhiều du khách quốc tế xiêu lòng không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hay nền ẩm thực phong phú, mà còn bởi sự hiếu khách, nồng hậu và tình người ấm áp tỏa ra từ những điều bình dị nhất. Video ghi lại cảm xúc của nam du khách người Nga tại Phú Quốc là một khoảnh khắc như thế.

Trong clip, người đăng tải giới thiệu mình là chủ quán bún đậu. Lúc nửa đêm, bất chợt có nam du khách Nga đến quán. Chị kể: “Chuyện là tối hôm nay, quán chuẩn bị dọn thì có một vị khách người Nga ghé vào. Anh ấy chỉ gọi đúng một đĩa dồi sụn 30.000 đồng thôi. Ngồi một lúc thì anh hỏi mua bia, nhưng mà đêm muộn rồi, xung quanh làm gì còn ai bán nữa đâu. Thấy vậy mình mới lục lại trong tủ lạnh thì vô tình còn đúng một lon bia, thế là mang ra tặng anh luôn, không lấy tiền”.

Anh khách bất ngờ lắm, lập tức bấm Google dịch đưa cho mình xem, đại loại là khen mình quá hiếu khách và xin chụp ảnh, quay video để giới thiệu quán cho bạn bè bên Nga biết tới. Ôi lúc này mình vui xỉu luôn á, nhưng câu chuyện dễ thương chưa dừng lại ở đó đâu.

Đến lúc tính tiền đĩa dồi 30.000 đồng, mình ngoài tiếng Việt ra thì vốn tiếng Anh chỉ có đúng Yes, No, Thank thôi, nên là đâu có biết nói gì đâu. Anh ấy đưa tờ 500.000 đồng, mình thối lại 470.000 đồng thì anh nhất quyết đưa cho mình tờ 50.000 đồng, ý là tặng thêm. Mình cứ liên tục no, no, beer free, không biết anh có hiểu không nữa”.

Phản ứng của vị khách sau đó mới là điều khiến chủ quán bất ngờ. Chị chia sẻ: “Thế rồi anh lại gõ tiếp vào điện thoại một đoạn dài, đọc xong mà mình sững người. Anh nói lon bia và sự hiếu khách này làm anh nhớ lại kỷ niệm thời xưa, rồi anh tự nhiên bật khóc mọi người ạ. Lúc đó mình bối rối vô cùng, chẳng biết làm sao ngoài việc cứ gật đầu chia sẻ. Chuẩn bị rời đi, anh bất ngờ quay lại, dúi vào tay mình một tờ 500 nghìn đồng nữa và dịch là: ‘Tôi biết giá trị của số tiền này, hãy nhận như một món quà của tôi’. Đại loại là vậy đó, chứ mình thì mình cũng không nhớ rõ”.

Cuối cùng, người chủ quán cũng không nhận số tiền tặng thêm của vị khách Nga. Lúc ra về, vị khách Nga còn mỉm cười và lịch sự chào tạm biệt. Đoạn clip với dòng chú thích: “Một lon bia tặng vội khiến anh khách Nga rơi nước mắt” thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận.

Anh Tây khóc khi nhận được món quà bất ngờ từ chủ quán. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng nhận xét, sự hiếu khách, tính hảo sảng đúng là chìa khóa để chạm đến trái tim du khách ghé thăm Việt Nam. “Sự tử tế không cần phiên dịch. Đôi khi những thứ bình dị và bất ngờ như vậy lại khiến người ta xúc động, không nghĩ lại được đối xử tốt như vậy”; “Nhận được một hành động tử tế mộc mạc thế này, dù chỉ là một lon bia miễn phí và sự xởi lởi giữa đêm, tự nhiên thấy lòng nghẹn lại vì ấm áp vô cùng”...

Nhật Anh viết: “Cũng như mình, nếu ở một đất nước xa lạ mà được người dân nước đó đối xử như vậy thì sẽ cảm thấy rất ấm áp và xúc động. Cái đó không tiền bạc nào mua được, nó vô giá. Cảm ơn em vì hành động đẹp đầy tình người này, chúc em cùng gia đình mình buôn may bán đắt”.

Nhiều bạn trẻ cho rằng sự hiếu khách, nhiệt thành của người Việt Nam còn có tác dụng hơn mọi lời quảng cáo, và là chìa khóa giúp du khách đến và gắn bó với Việt Nam. Thu Quyên chia sẻ: “Chính sự chân chất, nhiệt thành và hiếu khách của người mình mới là thứ ‘đặc sản’ giữ chân du khách quốc tế lâu nhất, đi đâu cũng không bằng. Không cần quảng cáo lớn lao, chính những hành động ấm áp đời thường thế này là chìa khóa để du khách quay lại Việt Nam”.

Thành Tú viết: “Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình người như thế này đã khắc họa một hình ảnh Việt Nam vô cùng thân thiện, ấm áp và luôn chào đón tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Anh khách Nga lại về kể lại với bạn bè là cách quảng bá tốt nhất rồi”.