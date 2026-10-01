Dụ khách mua gói thẩm mỹ cao cấp, điều trị sinh lý… để chiếm đoạt

Theo đó, 3 cơ sở có hoạt động hành vi lừa đảo được phát hiện gồm: Cơ sở thẩm mỹ JK1 (có địa chỉ tại 89C đường Lý Thái Tổ); Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam (tại 186 Phan Chu Trinh) và Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 (tại phường Buôn Ma Thuột).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ này.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố đối với một số đối tượng trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cơ sở trên chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội những chương trình “trải nghiệm giá rẻ”. Khi khách hàng đến, nhân viên dù không đủ điều kiện hành nghề, không có bằng cấp y khoa nhưng vẫn mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là “bác sĩ”, là “chuyên gia”…

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại các cơ sở bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này đã sử dụng những kịch bản tư vấn đã được chuẩn bị sẵn từ trước để đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng của khách hàng cũng như hiệu quả của máy móc, công nghệ nhằm thuyết phục, ép khách mua các gói dịch vụ có giá cao.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan đến sinh lý không được cấp phép vẫn được nhóm đối tượng trực tiếp thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khách hàng.

Một số thiết bị máy móc được các đối tượng thổi phồng để lừa dối khách hàng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; có 6 đối tượng bị khởi tố, trong đó có Lê Thị Toan, chủ đầu tư hệ thống. Tại cơ sở Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can. Tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng; 4 bị can bị khởi tố.

Bên trong một cơ sở hành nghề của nhóm đối tượng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện phương thức, thủ đoạn tương tự được triển khai tại chuỗi cơ sở, chi nhánh, chi nhánh ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.