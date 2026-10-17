Du khách mê mẩn vườn hồng trĩu quả trên cao nguyên Mộc Châu

Giữa tháng 10/2026, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại khoác lên mình sắc vàng cam rực rỡ của những vườn hồng trĩu quả. Năm nay, thời tiết thuận lợi, người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nên vụ hồng đạt năng suất cao, giá thu mua ổn định, bà con phấn khởi.

Giống hồng giòn bén rễ với cao nguyên Mộc Châu﻿ hơn chục năm nay. Vài năm gần đây, khi du lịch Mộc Châu phát triển, người dân đã mở rộng các vườn hồng để tăng thu nhập, đồng thời tạo điểm nhấn, thu hút du khách tới chụp ảnh, tham quan và trải nghiệm hái hồng.

Những vườn hồng rộng bạt ngàn không chỉ cho quả ngọt, mà còn mang đến không gian thơ mộng, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái hồng tại vườn.

Mùa hồng chín cũng là thời điểm Mộc Châu trở thành điểm check-in hấp dẫn. Du khách được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, tự tay hái những trái hồng giòn đầu mùa để thưởng thức hương vị tươi mát, ngọt lành đặc trưng của vùng cao nguyên﻿.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (24 tuổi, ở Hà Nội) cho hay, khi biết mùa hồng trên cao nguyên Mộc Châu đang vào độ đẹp nhất, chị cùng bạn bè tự lái xe từ Hà Nội đến Sơn La để tham quan. Trong chuyến đi hai ngày một đêm, chị và nhóm bạn chụp ảnh vườn hồng, tham quan đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, khám phá cầu kính…

Ngày 17/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, anh Hoàng Hữu Đại, chủ vườn hồng Đồi Chè, tổ dân phố MÍ Đường, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La cho biết: Vườn rộng hơn 1.000m2 có gần 150 gốc hồng tuổi đời 20 năm. Trước đây, tôi để thu hoạch trái. Nhưng năm nay, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in của du khách, tôi không thu hoạch mà thu vé vào vườn chụp ảnh. (Trong ảnh: Du khách tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc đẹp bên vườn hồng)

Ngày thường, vườn hồng của anh Đại đón 100 - 200 khách/ngày, thời gian cao điểm lên tới 500 khách/ngày. Chi phí để vào vườn là 30.000 đồng/người lớn/lần và 10.000 đồng/trẻ em/lần.

Anh Đàm Thanh Tùng, một nhiếp ảnh gia tại cao nguyên Mộc Châu chia sẻ, một vài tháng gần đây, hầu hết du khách đến Mộc Châu đều ghé thăm vườn hồng. Để có những bức hình đẹp nhất, du khách nên chuẩn bị bộ áo váy sáng màu như màu trắng, hồng nhạt. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là 15h - 17h vì nắng nhẹ vừa phải, tiết trời dễ chịu, du khách thoải mái tạo dáng.

Các vườn hồng ở cao nguyên Mộc Châu sẽ mở đón khách tới Tết dương lịch. Thời gian này, ngoài chụp ảnh tại vườn hồng, du khách có thể tham quan đồi hoa cải trắng, vàng, hoa mận sớm, vườn cam…