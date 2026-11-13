Du khách Kuwait mất tích 6 ngày, Sa Pa huy động 250 người tìm kiếm

Ngày 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp, phân công nhiệm vụ và triển khai lực lượng tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (quốc tịch Kuwait), mất liên lạc từ ngày 7/11 trong chuyến du lịch tại địa phương.

Trước đó, Công an phường Sa Pa nhận được đề nghị hỗ trợ tìm kiếm từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait vào lúc 20h10 ngày 10/11. Người cần tìm là ông Khalid Aldawoud, sinh ngày 7/12/1975.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11, đăng ký ở đến ngày 20/11. Cơ sở lưu trú đã thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Trong thời gian ở đây, sức khỏe của du khách được ghi nhận bình thường.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm du khách nước ngoài mất tích ở Sa Pa, Lào Cai. (Ảnh: CACC)

Sáng 7/11, ông nhờ homestay thuê một xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526xx. Đến khoảng 10h cùng ngày, ông tự lái xe rời khỏi nơi lưu trú. Từ đó, gia đình và người thân không thể liên lạc được với ông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa xác minh tại homestay, thu thập thông tin cá nhân, đặc điểm nhận dạng và phương tiện mà du khách sử dụng. Tuy nhiên, lịch trình di chuyển sau khi rời nơi lưu trú cũng như tình trạng an toàn của người này vẫn chưa được xác định.

Đến tối 12/11, lực lượng Công an phường Sa Pa tìm thấy chiếc xe máy ông Khalid Aldawoud thuê tại khu vực Ô Quý Hồ. Dù đã xác định được phương tiện, tung tích người đàn ông này vẫn chưa có thông tin.

Nam du khách lái xe máy trước thời điểm bị mất tích. (Ảnh: CACC)

Tại cuộc họp ngày 13/11, các lực lượng thống nhất khoanh vùng những địa bàn cần tập trung tìm kiếm, trong đó có khu vực hồ Thác Bạc và vùng lân cận giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát địa bàn, thu thập thông tin từ người dân và kiểm tra những khu vực nghi vấn.

Ngay sau cuộc họp, khoảng 250 người thuộc lực lượng công an, quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và bộ phận hậu cần được triển khai tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc.

Các lực lượng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn trong quá trình rà soát và kịp thời báo cáo khi phát hiện manh mối liên quan đến du khách.