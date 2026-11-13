Du khách Kuwait mất liên lạc bí ẩn sau khi rời homestay ở Sa Pa, công an thông báo đặc điểm nhận dạng

Công an phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang phối hợp xác minh, tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc với gia đình sau khi rời cơ sở lưu trú bằng xe máy vào ngày 7/11.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân và du khách hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan.

Theo thông tin từ Công an phường Sa Pa, người cần tìm kiếm là ông KHALID ALDAWOUD, sinh ngày 7/12/1975, quốc tịch Kuwait. Người này có dáng cao, gầy, chiều cao khoảng 1,7m.

Ông KHALID ALDAWOUD. Ảnh: CACC.

Trước khi mất liên lạc, ông KHALID mặc áo dài tay màu nâu cam, dài đến đùi, quần màu xám và đội mũ bảo hiểm màu xanh có kính chắn. Người này có thói quen cầm tẩu thuốc.

Phương tiện di chuyển của du khách là xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, mang biển kiểm soát 25AA-526.78.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 7/11, ông KHALID điều khiển xe máy rời Green Sapa Homestay tại phường Sa Pa. Kể từ thời điểm đó, người này chưa quay trở lại cơ sở lưu trú và gia đình, người thân cũng không thể liên lạc được.

Hình ảnh ông KHALID ALDAWOUD do camera ghi lại. Ảnh: CACC.

Trước tình hình trên, Công an phường Sa Pa đề nghị các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch, người dân, du khách và người tham gia giao thông trên địa bàn Sa Pa cùng các khu vực lân cận phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên, phương tiện mang biển kiểm soát 25AA-526.78 hoặc có thông tin liên quan đến lịch trình di chuyển của du khách, người dân cần thông báo ngay cho Công an phường Sa Pa qua số điện thoại 02143789999 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, hỗ trợ tìm kiếm.