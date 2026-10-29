Du khách 'không cần nhà hàng nữa' sau tô hủ tiếu vỉa hè Hà Nội

Hai nữ du khách Hà Lan thay đổi thái độ sau khi thử món hủ tiếu cá trộn ở phố cổ Hà Nội. Video: dominic.theguide.

Khoảng 18h, sau hành trình dạo quanh phố cổ Hà Nội, Đỗ Minh, hướng dẫn viên du lịch, dẫn hai nữ du khách người Hà Lan đến ngõ Trung Yên, một trong những con ngõ ẩm thực nổi tiếng của thủ đô. Cả ba dừng chân trước một quán ăn nhỏ, khá vắng vẻ.

Ban đầu, hai nữ du khách có phần dè dặt khi thấy quán có không gian bình dân, ít người qua lại. Thế nhưng, sau khi thử những miếng đầu tiên, thái độ của họ nhanh chóng thay đổi. Cả hai liên tục dành lời khen cho hương vị món ăn, thậm chí xếp quán vào nhóm những địa chỉ ăn ngon nhất trong hành trình.

"Tôi không cần đến nhà hàng nữa", một nữ du khách hào hứng nói sau khi thưởng thức món ăn.

Khoảnh khắc này được Minh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Món ăn khiến hai nữ du khách bất ngờ là hủ tiếu cá trộn tại quán bún cá Cây Si, một địa chỉ mà họ khó có thể biết đến nếu tự mình khám phá Hà Nội.

Theo Minh, sự e ngại ban đầu của hai nữ du khách không hoàn toàn xuất phát từ việc họ ngại thử đồ ăn Việt Nam. Trước đó, cả hai vẫn vui vẻ thưởng thức những món ăn đường phố khác trong hành trình. Tuy nhiên, hủ tiếu cá trộn là món họ chưa từng nghe tên, cũng không quen thuộc như phở hay bánh mì.

Đây là một biến tấu hấp dẫn của món hủ tiếu cá truyền thống gốc Hoa tại TP.HCM. Món nổi bật với sợi hủ tiếu dai mềm, được trộn cùng nước sốt đậm đà thay vì chan nước dùng như tô hủ tiếu quen thuộc. Theo cách làm truyền thống, món thường ăn kèm thịt cá lóc tươi ngọt cùng nhiều loại topping.

Phiên bản trong quán phố cổ này mang dấu ấn riêng. Tô mì gồm sợi hủ tiếu (hoặc bún) trộn khô, thêm giá sống, nước sốt cay đậm và đặc biệt là chả cá rô phi chiên giòn xé nhỏ theo công thức của cô chủ quán. Khách tự chỉnh vị bằng ớt, tiêu và các loại nước chấm trên bàn.

Du khách ăn hủ tiếu cá trộn tại quán bún cá Cây Si. Ảnh: NVCC.

Theo Minh, những địa chỉ như quán bún cá Cây Si không nhất thiết phải có không gian đẹp hay nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là món ăn có hương vị riêng, mang nét đặc trưng của ẩm thực địa phương và câu chuyện đủ thú vị để thực khách hiểu thêm về nơi mình đang khám phá.

“Trong tour, tôi luôn mong muốn khách hàng được thử những món mới lạ mà họ khó tìm thấy nếu không có hướng dẫn viên bản địa”, Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài món ăn này, hành trình của hai nữ du khách còn có phở gà trộn, bún bò Nam Bộ, há cảo và bánh gối chiên. Trong đó, phở gà trộn cũng là món được du khách Hà Lan ấn tượng.

Phở gà trộn cũng là món khiến hai nữ du khách Hà Lan ấn tượng. Ảnh: NVCC.

Lựa chọn món ăn phù hợp mới chỉ là bước đầu để tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Những quán được đưa vào tour thường là địa chỉ Minh yêu thích, đã chủ động tìm hiểu và làm việc với chủ quán trước khi giới thiệu cho khách.

“Chỉ khi bạn yêu thích món ăn đó, yêu mến chủ quán ở đó thì bạn mới có những trải nghiệm cũng như cảm xúc để giới thiệu với khách”, anh nói.

Tuy nhiên, không phải món ăn nào được hướng dẫn viên yêu thích cũng chắc chắn phù hợp với khẩu vị của mọi thực khách. Minh chú ý đến biểu cảm và cử chỉ của khách trong lúc thưởng thức. Việc quan sát kỹ giúp hướng dẫn viên nhận ra món ăn nào thực sự phù hợp, từ đó điều chỉnh cách giới thiệu và lựa chọn những trải nghiệm tiếp theo.

Đỗ Minh (ở giữa) chụp cùng các du khách khi ăn ở quán nem nướng. Ảnh: NVCC.

Với hai nữ du khách Hà Lan trong chuyến đi này, Minh cảm thấy khá thoải mái khi cả hai thể hiện cảm xúc rõ ràng. Những lời khen cùng biểu cảm vui vẻ giúp anh nhận ra hủ tiếu cá trộn thực sự chinh phục được thực khách.

“Điều tuyệt vời nhất là cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được khách và họ yêu thích món ăn tôi giới thiệu”, anh chia sẻ.