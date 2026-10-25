Du khách Italy hát 'Còn gì đẹp hơn' trên tàu hỏa đến Quảng Trị

Nữ du khách Italy hát ‘Còn gì đẹp hơn’ trên đường đến Quảng Trị Sau khi xem phim Mưa Đỏ, Barbara Turci, du khách Italy, muốn đến Quảng Trị tìm hiểu lịch sử và hát ca khúc “Còn gì đẹp hơn” trên chuyến tàu di sản từ Huế.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nữ du khách nước ngoài hát ca khúc Còn gì đẹp hơn trên chuyến tàu di sản từ Huế đến Quảng Trị nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Với phát âm tiếng Việt khá rõ ràng và cách thể hiện đầy cảm xúc, cô khiến nhiều người bất ngờ trước tình yêu dành cho ca khúc Việt Nam.

Nữ du khách trong video là Barbara Turci, đến từ Italy. Sau thời gian khám phá Việt Nam, Barbara dần xem nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi cô muốn gắn bó lâu dài. Nữ du khách quyết định chọn Đà Nẵng làm nhà và dự định trở lại thành phố này vào tháng 12 để bắt đầu cuộc sống tại đây.

Ngẫu hứng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Barbara cho biết chính cô là người chủ động hỏi liệu mình có thể hát ca khúc Còn gì đẹp hơn trên tàu hay không. Trước đó, cô đã xem bộ phim Mưa Đỏ và đặc biệt xúc động trước bài hát này.

“Tôi nghĩ rằng sẽ thật đặc biệt và ý nghĩa nếu được hát ca khúc này trên hành trình đến Quảng Trị, một vùng đất gắn liền với những sự kiện lịch sử được khắc họa trong bộ phim”, Barbara chia sẻ.

Barbara Turci (du khách Italy) đến thăm vườn Quốc gia Cúc Phương, tháng 1/2025. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, chuyến đi của nữ du khách không chỉ bắt nguồn từ cảm xúc sau khi xem phim. Cô cho biết bản thân vốn có niềm yêu thích sâu sắc với lịch sử Việt Nam, đồng thời muốn đến Quảng Trị để hiểu rõ hơn về quá khứ và bày tỏ lòng thành kính với những người đã hy sinh.

Đối với Barbara, khoảnh khắc cất tiếng hát giữa những hành khách Việt Nam, khi đoàn tàu tiến gần đến vùng đất mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là một trải nghiệm khó quên. Cô mô tả đó là giây phút ngẫu hứng, đan xen niềm vui, sự xúc động và cảm giác gắn kết với đất nước đã trở nên quan trọng trong cuộc sống của mình.

Bộ phim Mưa Đỏ cũng giúp Barbara có thêm góc nhìn về những mất mát mà chiến tranh để lại. Cô cho biết nhiều phân cảnh khiến mình rơi nước mắt, đặc biệt là cái chết của hai nhân vật Tạ và Tú (do diễn viên Nam Phương, Nguyễn Đình Khang thủ vai).

Một cảnh khác để lại ấn tượng sâu sắc với cô là khi những người lính giới thiệu về bản thân và kể cho nhau nghe cuộc sống trước khi ra chiến trường. Người từng là sinh viên, người làm nông, người theo đuổi nghệ thuật. Mỗi người đều có câu chuyện, ước mơ và hy vọng riêng cho tương lai.

Thành cổ Quảng Trị là bối cảnh chính của bộ phim Mưa Đỏ. Ảnh: NSX.

“Phân cảnh đó nhắc tôi rằng đằng sau mỗi người lính là một con người với câu chuyện cá nhân, gia đình và một cuộc đời có thể đã không bao giờ được tiếp tục”, Barbara chia sẻ.

Theo nữ du khách, thông điệp mạnh mẽ của bộ phim không chỉ nằm ở những trận chiến hay sự kiện lịch sử, mà còn ở việc nhắc nhở người xem về con người phía sau những hy sinh. Sau khi xem phim, cô càng muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Việt Nam, những mất mát, lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tự học tiếng Việt vì yêu Việt Nam

Để có thể hát lời Việt khá rõ ràng như trong đoạn video, Barbara đã tự học tiếng Việt từ tháng 11/2025.

Nữ du khách Italy bắt đầu hoàn toàn bằng phương pháp tự học, sử dụng các ứng dụng học ngôn ngữ và nghe nhạc Việt Nam. Trong đó, những ca khúc của Nguyễn Hùng, ca nhạc sĩ mà cô yêu thích, là một trong những nguồn cảm hứng giúp cô tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Việt.

Dù biết tiếng Việt là ngôn ngữ khó, đặc biệt ở thanh điệu và cách phát âm, cô vẫn cảm thấy hào hứng với quá trình học tập.

“Với tôi, học tiếng Việt không đơn thuần là học một ngoại ngữ. Đó còn là cách để cảm thấy gần gũi hơn với một đất nước, con người và nền văn hóa mà tôi đã dành tình yêu sâu sắc”, cô cho biết.

Barbara thừa nhận mình vẫn đang ở trình độ sơ cấp và còn nhiều điều cần học. Khi trở lại Đà Nẵng, cô dự định tham gia các lớp tiếng Việt trực tiếp để cải thiện khả năng giao tiếp, qua đó kết nối tự nhiên hơn với những người xung quanh và hòa nhập sâu hơn vào cuộc sống thường ngày.

Barbara (tóc trắng) cùng những người bạn trong chuyến du lịch Hạ Long, tháng 1/2025. Ảnh: NVCC.

Sau khi đoạn video được đơn vị vận hành tàu di sản đăng tải, Barbara nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nữ du khách không ngờ một khoảnh khắc riêng tư, ngẫu hứng lại có thể chạm đến nhiều người đến vậy.

Đọc những lời động viên và tình cảm mà người xem gửi gắm, cô cảm thấy hạnh phúc, xúc động và biết ơn. Barbara cho biết trải nghiệm này giúp cô cảm thấy gần gũi hơn với người dân Việt Nam.

“Việt Nam không đơn thuần là đất nước tôi yêu thích ghé thăm. Đây là nơi tôi cảm thấy mình thuộc về”, nữ du khách chia sẻ.