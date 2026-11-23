Từ trung tâm đô thị bên sông Hàn đến những con phố cổ rêu phong bên dòng Hoài, không khí Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) đang lan tỏa sôi nổi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hàng loạt chương trình nghệ thuật, triển lãm, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm di sản và giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức, tạo nên bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa của thành phố.

Đặc biệt, lần đầu tiên Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Lan tỏa sắc màu văn hóa

Trong hai ngày 21 và 22/11, không gian Bảo tàng Đà Nẵng (phường Hải Châu) trở nên sôi động với Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026, chủ đề “Kết nối miền Di sản”. Chương trình do Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Vân tổ chức, quy tụ nhiều hoạt động trình diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn đặc biệt là lần đầu tiên đội hình cồng chiêng của đồng bào Ca Dong xã Trà Vân được đưa từ vùng cao xuống trung tâm thành phố biểu diễn, phục vụ người dân và du khách.

Nghi thức nhập làng trang trọng, đậm sắc màu văn hóa truyền thống đến những hoạt động giao lưu cộng đồng sôi nổi của đồng bào Cơ Tu ở thôn Arâng xã Hùng Sơn xã chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không gian trình diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Bảo tàng Đà Nẵng vào sáng 23/11.

Giữa không gian đô thị hiện đại, tiếng cồng chiêng ngân vang cùng những điệu múa truyền thống, múa giã gạo và sắc màu trang phục đồng bào vùng cao tạo nên bức tranh văn hóa sinh động. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ không còn giới hạn trong không gian bản làng mà hiện diện trực tiếp trước đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, bảo tồn di sản trong nhịp sống hiện đại không thể chỉ dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật, tư liệu mà phải đưa di sản hiện diện sống động trong cộng đồng. Thông qua chủ đề “Kết nối miền Di sản”, Ban tổ chức mong muốn gắn kết các vùng văn hóa, những người đang gìn giữ di sản với công chúng; kết nối ký ức quá khứ với nhịp sống đương đại để di sản trở thành nguồn cảm hứng cho tương lai.

Một dấu ấn tại lễ khai mạc là Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu lịch sử, văn hóa do các cá nhân, gia đình hiến tặng. Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần bổ sung kho tàng di sản, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố.

Trong khuôn khổ ngày hội, không gian “Thanh âm Di sản” giới thiệu các loại hình diễn xướng dân gian xứ Quảng như Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan, Hò Ba Lý. Tại không gian “Nghề Di sản”, nghệ nhân trực tiếp trình diễn, hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề dệt chiếu Bàn Thạch, nấu đường bát Quế Sơn, tráng bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm, đan lưới Mân Thái.

Các không gian “Hương sắc đại ngàn” và “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” tái hiện sinh động đời sống, trang phục, nhạc cụ, nông sản và nghề thủ công của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày. Du khách được tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm, làm bánh truyền thống, hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa sạp và vũ điệu tung tung da dá.

Không khí ngày hội càng thêm trẻ trung với gameshow “Hành trình khám phá di sản”, hoạt động thu thập dấu mộc qua “Hộ chiếu Di sản”, đồng diễn “Vũ điệu Di sản” mang âm hưởng văn hóa Ca Dong và thử thách sáng tạo video trên Facebook, TikTok. Triển lãm “Họa sắc Nam Ô” của Câu lạc bộ Trạm Ký với hàng chục tác phẩm hội họa, sắp đặt đa chất liệu cũng đem đến góc nhìn nghệ thuật mới về làng cổ ven biển.

Tại Công viên APEC, chương trình “Em với di sản” thu hút đông đảo thiếu nhi và các gia đình. Các em được làm quen với đàn T'rưng, cồng chiêng, đàn Abel, trống Tuồng; trải nghiệm vẽ mặt nạ Tuồng, nặn tò he, lắp ráp lồng đèn Hội An, xếp hoa giấy Thanh Tiên, in tranh khắc gỗ và tìm hiểu nghề mộc Kim Bồng.

Lễ hội đèn lồng truyền thống – một trong những giá trị văn hóa đặc trưng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Đô thị cổ Hội An đối với du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm giới thiệu 70 tác phẩm về đời sống, phong tục của đồng bào các dân tộc; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày 43 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, chất liệu. Tại Mỹ Sơn, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm, trò chơi dân gian và giao lưu với nghệ nhân tạo thêm cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về di sản địa phương.

Hàng nghìn du khách hòa mình vào không gian văn hóa di sản

Hòa chung không khí ấy, tại Hội An, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An triển khai với nhiều chương trình trưng bày, triển lãm và nghệ thuật. Các hoạt động đồng thời hướng tới kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2026) và 9 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12/2017 - 7/12/2026).

Mở đầu chuỗi sự kiện, trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An diễn ra từ ngày 20/11 đến 7/12 tại Công viên Hội An. Tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian, trưng bày chuyên đề “Không gian xưa” từ ngày 23/11 đến 23/12 đưa công chúng trở về với những dấu ấn kiến trúc, sinh hoạt và đời sống văn hóa của đô thị cổ.

Chạy việt dã vì "Di sản văn hoá thế giới Hội An" cũng đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách quốc tế hưởng ứng tham gia.

Không chỉ tất bật trang trí cho Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 (diễn ra từ ngày 3 đến 6/12) tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ. Những ngày này, phố cổ Hội An triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, trưng bày, triển lãm và nghệ thuật nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam như:

Ngày 23/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, trưng bày, triển lãm và nghệ thuật nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời kỷ niệm các dấu mốc quan trọng của di sản Hội An.

Mở đầu chuỗi hoạt động là trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An kéo dài từ ngày 20/11 đến 7/12 tại Công viên Hội An. Trưng bày chuyên đề “Không gian xưa” diễn ra từ hôm nay 23/11 - 23/12 tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian. Trưng bày văn khắc Hán Nôm Hội An từ ngày 1 đến 5/12; cuộc thi “Di sản Hội An từ góc nhìn bảo tàng, di tích” và ra mắt hai ấn phẩm về di sản, lịch sử Hội An. Cuộc thi "Chạy việt dã vì Di sản văn hoá thế giới Hội An" cũng đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách quốc tế hưởng ứng tham gia.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên ngày 24/11 chính thức được lựa chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam. Hòa chung không khí sôi nổi trên cả nước, tại TP Đà Nẵng, từ khu vực trung tâm đô thị đến các bản làng vùng cao, từ những không gian bảo tàng đến phố cổ Hội An, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sự hội tụ, giao lưu giữa các vùng miền, cộng đồng dân tộc và bạn bè quốc tế không chỉ góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Đà Nẵng mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn di sản, phát huy văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam: Tối 23/11, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại, ứng dụng nhiều công nghệ và hiệu ứng trình diễn mới.

Không gian văn hoá, lễ hội tiếp tục lan tỏa sức hút di sản thông qua chuỗi hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế chào mừng các ngày hội văn hóa năm 2026.

Người dân và du khách được tham quan miễn phí Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài thích thú khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng với chủ đề “Kết nối miền Di sản”.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam, khắc họa sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, đồng thời mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật phục vụ đông đảo người dân và đại biểu.

Ngày 24/11, người dân và du khách được tham quan miễn phí Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Trong hai tối 26 và 28/11, tại bờ Đông cầu Rồng, chương trình “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa” tiếp tục giới thiệu dân ca, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục các dân tộc. Qua đó, mở rộng không gian phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.