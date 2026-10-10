Du khách hào hứng trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV cuốn hút đông đảo du khách bởi các hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động.

Đông đảo người dân và du khách đến Ngày hội

Việc trực tiếp tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu nghề thủ công cùng các nghệ nhân đã giúp du khách thêm trân trọng những giá trị văn hóa độc đáo được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11.10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

Không gian Ngày hội ngập tràn các hoạt động trải nghiệm

Sự kiện quy tụ gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Không gian ngày hội trở nên sôi động khi du khách trực tiếp tham gia và khám phá chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng.

Du khách và người dân trải nghiệm giã bánh dày, tìm hiểu về nghề dệt, vẽ sáp ong...

Tại khu vực trưng bày, người xem được quan sát và thử sức với các công đoạn chế tác thủ công tinh xảo để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống của người Mông, từ se sợi, dệt vải lanh, vẽ sáp ong tạo hoa văn cho đến thêu thêu thùa.

Không khí sinh hoạt đặc trưng của vùng cao còn được tái hiện rõ nét qua tiếng búa rèn vang nhịp nhàng, nhịp giã bánh dày rộn ràng, cùng kỹ thuật chế tác khèn Mông và hoạt động chế biến ẩm thực, sản vật địa phương.

Không gian trình diễn nghệ thuật luôn có đông người dân và khách du lịch

Bên cạnh các nghề thủ công, du khách còn hòa mình vào không khí náo nhiệt của những màn biểu diễn khèn Mông, dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục và trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như ném pa pao, tù lu, đẩy gậy...

Việc trực tiếp quan sát nghệ nhân thao tác và tham gia vào từng hoạt động giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về đời sống lao động, tập quán và giá trị thẩm mỹ gắn liền với đời sống tâm hồn của đồng bào.

Sự tham gia tích cực của 11 tỉnh tại ngày hội khẳng định vai trò chủ thể của người Mông trong việc bảo tồn và trao truyền di sản.

Không gian tổ chức Ngày hội cũng là điểm check-in được nhiều người yêu thích

Thông qua việc tái hiện sinh động các tri thức dân gian, nghệ nhân và đồng bào không chỉ giới thiệu nét đặc trưng của địa phương mình mà còn chủ động biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững.

Việc đưa văn hóa truyền thống vào các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp bảo tồn di sản một cách sống động, gắn liền với đời sống đương đại thay vì duy trì ở trạng thái tĩnh.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên, tăng cường giao lưu và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát triển di sản văn hóa Mông trong đời sống hôm nay.