Du khách được miễn phí cáp treo lên Yên Tử nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo đại diện Công ty CP Phát triển Tùng Lâm - đơn vị quản lý hệ thống cáp treo trên Yên Tử, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động tại di tích, công ty sẽ miễn phí dịch vụ cáp treo trong ngày 24.11.2026.

Dự kiến hàng chục nghìn người sẽ cùng chào cờ, hát quốc ca trên đỉnh Yên Tử

Đơn vị này đang vận hành 2 hệ thống cáp treo trên Yên Tử. Giá vé khứ hồi 2 chặng: Giải Oan - chùa Hoa Yên - chùa Đồng là 390.000 đồng/người; giá vé khứ hồi 1 chặng: Giải Oan - chùa Hoa Yên là 320.000 đồng/người.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ nay đến cuối năm 2026, tại phường Yên Tử, trong đó có danh sơn Yên Tử, dự kiến nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức.

Trong đó có Đêm chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, ngày 15.11; Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 - “Chạm vùng Di sản”, ngày 28 - 29.11, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ 2, năm 2026, từ cổng Khu di tích Nhà Trần - Đông Triều đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Yên Tử trong sắc thu thiền định

Đặc biệt, chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” sẽ diễn ra vào sáng 6.12 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Dự kiến sẽ có gần 10.000 người dân, Phật tử và du khách cùng tham gia hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh trên đỉnh Chùa Đồng vào sáng 6.12.2026.

Hành trình này sẽ bắt đầu từ 3h sáng và kéo dài đến 6h30. Người tham gia sẽ di chuyển theo tuyến hành hương, lần lượt chinh phục đỉnh Chùa Đồng ở độ cao 1.068m.

Sau hành trình leo núi trong đêm, khoảnh khắc bình minh trên đỉnh Yên Tử sẽ là thời điểm diễn ra nghi thức chào cờ và hát Quốc ca với sự tham gia của đông đảo người dân, Phật tử và du khách.

Nhiều sự kiện diễn ra tại Yên Tử

Trong 10 tháng đầu năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt du khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 95,6% kế hoạch năm, trong đó có 30.963 lượt khách quốc tế, 325.998 lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỉ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2026, phường phấn đấu thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách, hoàn thành mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách năm 2026.