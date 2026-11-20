Du khách, người dân ghi lại màn trình diễn của robot hình người tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Dưới những tòa nhà chọc trời, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn Trung Quốc, nhóm du khách nước ngoài giơ điện thoại ghi lại cảnh drone từ trên cao hạ xuống, mang theo những ly trà sữa vừa pha.

Mỗi người trả khoảng 90 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) để tham gia tour khám phá công nghệ tại Thâm Quyến, thành phố phía Nam Trung Quốc. Người dẫn tour là Sean Zhang, 27 tuổi, trở về quê nhà năm 2023 sau thời gian du học tại California, Mỹ.

Anh tổ chức các chuyến tham quan, đưa khách trải nghiệm những công nghệ mới như taxi bay, bộ khung trợ lực đeo trên người và các công trình có hình dáng giống hộp tai nghe không dây.

Theo Bloomberg, số tour do Zhang tổ chức đã tăng hơn gấp đôi trong một năm qua. Anh cho biết nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước những gì nhìn thấy tại Trung Quốc, khác với hình dung ban đầu. Một số người mô tả Thâm Quyến như thành phố "bước ra từ tương lai", "mang dáng dấp của năm 2050".

Du khách trải nghiệm dịch vụ giao hàng bằng drone của Meituan tại Công viên Nhân tài Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Giá phòng khách sạn tăng mạnh

Sức hút từ các trải nghiệm công nghệ xuất hiện khi Thâm Quyến đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, diễn ra ngày 18-19/11. Trước khi được chọn làm nơi tổ chức hội nghị, thành phố đã trở thành điểm đến được du khách nước ngoài yêu thích thứ 2 tại Trung Quốc, chỉ sau Thượng Hải.

Năm 2025, Thâm Quyến đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm, tăng 70% so với năm trước, theo số liệu của chính quyền địa phương. Trong năm 2026, hơn 6,6 triệu lượt khách nước ngoài đã đến thành phố, phần lớn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhu cầu lưu trú tại thành phố tăng mạnh trong dịp diễn ra các hoạt động APEC. Theo công ty phân tích dữ liệu khách sạn Lighthouse, giá phòng tại Thâm Quyến tăng bình quân 57% trong hai tuần diễn ra các hoạt động liên quan hội nghị, so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số nhu cầu khách sạn hàng ngày của Lighthouse tăng bình quân 76% so với cùng kỳ trong giai đoạn 9-22/11. Nhu cầu đạt đỉnh ngày 17/11, trong khi mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ngày 16/11, với chỉ số cao hơn 141% so với cùng ngày năm trước. Diễn biến này tạo cú hích ngắn hạn cho thị trường khách sạn, vốn chịu áp lực giảm giá trong phần lớn thời gian trước đó.

Dữ liệu tìm kiếm khách sạn tháng 10 của Lighthouse cũng cho thấy Thâm Quyến thu hút sự quan tâm từ nhiều thị trường châu Á. Hàn Quốc chiếm tỷ trọng tìm kiếm cao nhất, tiếp đến là Philippines. Thái Lan đứng thứ ba với 9%, cho thấy mức độ quan tâm từ Đông Nam Á, bên cạnh những thị trường du lịch và công vụ lâu năm ở Đông Bắc Á.

Khách ngoại choáng ngợp về Thâm Quyến

Will McCaskill, nhà sản xuất video 28 tuổi sống tại London, Anh, đến Thâm Quyến hồi tháng 5 và ấn tượng khi nhiều thứ đều gắn với màn hình hoặc drone.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là thành phố không tạo cảm giác quá đông đúc hay căng thẳng. Anh kể có thể đi qua những khu vực dày đặc nhà cao tầng nhưng không gian ở tầng đường phố lại khá yên tĩnh, mang nét sinh hoạt địa phương.

"Thành phố rất sạch sẽ, được quy hoạch tốt và dễ di chuyển", anh nói trên CNN.

Người dân và du khách tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC Trung Quốc 2026 ngày 10/11. Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế đến nước này trong vài năm qua. Công dân Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu được hưởng chính sách miễn thị thực. Khách Mỹ cũng có thể nhập cảnh theo diện miễn thị thực có điều kiện.

Sân bay quốc tế Bảo An tại Thâm Quyến liên tục mở thêm đường bay. Hiện sân bay có các chuyến bay thẳng đến Los Angeles, Mỹ, cùng nhiều điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Kuala Lumpur, Melbourne và Surabaya của Indonesia.

Một trong những điểm đến thu hút khách là Hoa Cường Bắc, khu chợ điện tử nổi tiếng của thành phố. Nơi đây ghi nhận hơn 10.000 lượt khách nước ngoài mỗi ngày trong thời gian diễn ra các hoạt động liên quan APEC, tăng khoảng 2.000 lượt so với mức bình quân hơn 8.000 lượt trước đó.

Ông Xu Jiyue, Phó giám đốc văn phòng chính quyền và Đảng ủy khu Hoa Cường Bắc, cho biết lượng khách tăng có liên quan đến sức hút của hội nghị. Khu thương mại hiện có hơn 190 cửa hàng cung cấp dịch vụ hoàn thuế cho người mua nước ngoài. Khách có thể nhận lại thuế tại cửa khẩu, sân bay hoặc tại các điểm hoàn thuế trong khu vực.

Công nhân vận chuyển các thiết bị điện tử bên ngoài khu chợ Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Không chỉ sản phẩm điện tử, những ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt thường ngày cũng thu hút sự chú ý của du khách. Một trong số đó là dịch vụ drone giao đồ ăn, cà phê và trà sữa tại công viên, khu tham quan.

Theo Reuters, khách có thể quét mã QR để đặt hàng, sau đó nhận đồ tại các điểm giao nhận trong khu vực khi drone bay đến. Liew Kee Ho, một du khách Malaysia, cho biết chưa từng thấy drone giao trà sữa hay thức ăn tại quê nhà và cảm thấy trải nghiệm này mới lạ.

Một du khách khác tên Qin Pei nhận xét hình thức giao hàng bằng drone phù hợp với các công viên, nơi nhân viên giao đồ ăn đôi khi khó tìm được khách. Công nghệ này cũng có thể phát huy tác dụng trong thời tiết nóng, giúp giảm bớt công việc cho người giao hàng.

Ngoài phương tiện tự hành, Thâm Quyến còn có robot phục vụ tại nhà hàng, robot lau sàn, hướng dẫn khách mua sắm và các mẫu robot hình người. Pudu Robotics, doanh nghiệp thành lập tại thành phố năm 2016, phát triển robot phục vụ những công việc cụ thể như vận chuyển đồ trong tòa nhà văn phòng và đóng gói hàng hóa trong kho.

"Những ứng dụng công nghệ hiện diện trong đời sống tại Thâm Quyến đã trở thành một phần trải nghiệm của du khách khi đến đây", tờ Global Times nhận xét.

Các mẫu drone được trưng bày tại cửa hàng flagship của DJI ở Thâm Quyến. Ảnh: Bloomberg.