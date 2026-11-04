Du khách đi tàu Huế-Phong Nha được giảm 50% phí tham quan di tích

Trải nghiệm dịch vụ trên tuyến tàu du lịch Huế-Phong Nha - Ảnh: Chi nhánh Vận tải đường sắt Đồng Hới

Chính sách ưu đãi được áp dụng cho hành khách đi tàu tuyến Huế-Phong Nha theo cả hai chiều. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường kết nối các điểm đến du lịch, tạo thuận lợi cho du khách khi lựa chọn hành trình khám phá di sản và cảnh quan miền Trung.

Đại nội Huế là một trong những điểm di tích được giảm giá vé tham quan - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ưu đãi cũng được áp dụng đối với hành khách đi tàu du lịch di sản Huế-Đà Nẵng. Năm điểm di tích được giảm phí, gồm: Đại nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh.

Mỗi vé tàu, gồm vé giấy và vé điện tử, được sử dụng để giảm phí một lượt tham quan tại một điểm di tích. Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn các chính sách giảm phí.