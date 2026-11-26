Du khách Việt mua sắm tại Seongsu-dong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/10. Ảnh: Khánh Giao.

Số liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố ngày 26/11 cho thấy quốc gia này đón 2,16 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lượng khách nước ngoài đến Hàn Quốc vượt mốc 2 triệu lượt, theo Korea JoongAng Daily.

Trước đó, Hàn Quốc ghi nhận 2,09 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 7, 2,25 triệu lượt trong tháng 8 và 2,06 triệu lượt trong tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm, Hàn Quốc đón 19,27 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo từng thị trường, Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với 31,3%, tiếp đến là Trung Quốc đại lục với 28,8% và Indonesia với 26,5%. Lượng khách từ Nhật Bản tăng 17,4%.

Nếu phân theo khu vực, khách từ châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương tăng 16,5%; nhóm châu Á và Trung Đông tăng 16%.

Khách Việt tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe quốc tế tại bệnh viện Asan Medical Center, tháng 10/2026. Ảnh: Khánh Giao.

Không chỉ lượng khách tăng, mức chi tiêu của du khách quốc tế tại Hàn Quốc cũng ghi nhận đà tăng đáng kể. Tổng chi tiêu bằng thẻ tín dụng liên quan đến du lịch trong 10 tháng đầu năm đạt 18.030 tỷ won (khoảng 12,3 tỷ USD), tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mua sắm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.600 tỷ won. Các khoản chi cho lưu trú đạt 3.500 tỷ won, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đạt 3.000 tỷ won, trong khi ăn uống chiếm 2.470 tỷ won.

Một xu hướng đáng chú ý khác là ngày càng nhiều du khách quốc tế nhập cảnh qua các sân bay và cảng biển nằm ngoài khu vực thủ đô Seoul. Trong 10 tháng đầu năm, nhóm này đạt 5,43 triệu lượt khách, tăng 29,3% so với cùng kỳ và chiếm 28,2% tổng lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc.

Ông Kang Jung-won, Thứ trưởng phụ trách chính sách du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, đánh giá việc ngày càng nhiều du khách lựa chọn nhập cảnh qua các sân bay và cảng biển ngoài khu vực thủ đô là tín hiệu đáng khích lệ.

Cơ quan này dự kiến xây dựng tầm nhìn và kế hoạch trung, dài hạn nhằm duy trì đà tăng trưởng khách quốc tế, đồng thời phân bổ lợi ích từ du lịch đến nhiều địa phương trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 3,11 triệu lượt khách Hàn Quốc trong 10 tháng năm 2026, đứng thứ hai trong các thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam, sau Trung Quốc.

Tuy nhiên, lượng khách từ thị trường này giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường được thống kê. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam sụt giảm, sau mức giảm khoảng 5% trong năm 2025.