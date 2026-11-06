Du khách đánh nhau dưới nước tại điểm lặn đông đúc ở Maldives

Xiao Du cho biết bị ba người đàn ông vây quanh và tìm cách tháo mặt nạ lặn khi ở dưới nước. Ảnh cắt từ video.

Theo lời kể của hướng dẫn viên lặn biển Xiao Du, sự việc xảy ra ngày 28/10 tại điểm lặn Kuda Rah Thila. Khi đang khám phá rạn san hô, anh xảy ra tranh cãi với 3 người đàn ông khác.

Video ghi lại cảnh các thợ lặn nổi phía trên rạn san hô, liên tục dùng tay ra hiệu và tranh cãi gay gắt. Trong một đoạn video khác, được quay sau đó trên boong tàu, Xiao Du lớn tiếng nói với một người đàn ông trên chiếc thuyền bên cạnh: "Các anh định giết tôi dưới nước sao?".

Chia sẻ với báo Yangtse Evening News của Trung Quốc, Xiao Du cho biết anh đã ra hiệu nhắc nhóm người kia rằng khu vực lặn quá đông, không đủ không gian để di chuyển. Tuy nhiên, 3 người đàn ông tiến lại gần và xảy ra xô xát.

Theo lời kể của anh, một người từ phía dưới bơi lên, đẩy anh và liên tục dùng tay ra hiệu. Khi Xiao Du quay người bơi đi, chân vịt của người này va vào anh. Anh liền gạt chân vịt sang một bên.

Sau đó, người thứ hai nắm lấy cánh tay Xiao Du, tìm cách tháo mặt nạ lặn và bộ điều chỉnh khí thở của anh. Hành động này được ghi lại trong video về vụ ẩu đả. Người thứ ba cũng tham gia vào cuộc xô xát. "Cả ba người đều vây quanh tôi", Xiao Du kể.

Anh cho biết đã vận dụng những kỹ năng được học trong quá trình huấn luyện lặn biển để thoát khỏi tình huống. Xiao Du nói bản thân chỉ có thể kiềm chế vì khu vực lặn khá nhỏ, trong khi có quá nhiều người cùng tham gia nên không gian di chuyển rất chật chội.

Những thợ lặn khác đứng xung quanh theo dõi vụ xô xát.

Trong đoạn video quay sau khi các thợ lặn lên mặt nước, Xiao Du tiếp tục tranh cãi với một người đàn ông trên thuyền bên cạnh. Anh cáo buộc nhóm này chủ động tiếp cận, giữ người và tìm cách giật bộ phận ngậm thở của mình.

"Ba người cùng đối đầu với một mình tôi. Hành động đó thật quá đáng", anh nói.

Công ty Maldives Legend Fleet, đơn vị tổ chức chuyến lặn của Xiao Du và người bạn, xác nhận đã biết về video và sự việc.

"Chúng tôi xem đây là vụ việc rất nghiêm trọng. An toàn khi lặn biển luôn là ưu tiên hàng đầu. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm môi trường lặn an toàn và tôn trọng lẫn nhau tại tất cả điểm lặn", đại diện công ty cho biết.

Đơn vị này cũng cho biết đã lắng nghe tường trình từ các khách hàng và chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra. Do sự việc đang được xử lý, công ty chưa đưa ra bình luận thêm về các chi tiết liên quan.

Hiệp hội Thuyền buồm Quốc gia Maldives cũng xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc.