Du khách Anh nhập viện sau khi bị cá nóc cắn

Vụ việc làm dấy lên thêm lo ngại về sự hiện diện ngày càng phổ biến của loài cá có hàm răng sắc và chứa độc tố nguy hiểm này tại Địa Trung Hải.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị thương khi đang bơi ở khu vực Kalamaki. Sau đó, cô được đưa tới một phòng khám tư nhân để được sơ cứu và điều trị vết cắn.

Nạn nhân cho biết cô bị một con vật mà mình cho là cá nóc cắn. Cơ quan quản lý cảng địa phương đã được thông báo về vụ việc và cho biết sẽ tiến hành điều tra để xác định chính xác loài cá gây thương tích.

Những sinh vật hung dữ này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên khắp Hy Lạp. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nhà khoa học ngày càng quan ngại về sự lan rộng của cá nóc má bạc tại Địa Trung Hải. Loài cá có tên khoa học Lagocephalus sceleratus vốn có nguồn gốc từ vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Chúng được cho là đã xâm nhập Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez và lần đầu được ghi nhận tại khu vực này vào năm 2003.

Kể từ đó, loài cá này đã nhanh chóng mở rộng phạm vi sinh sống. Cá nóc má bạc không chỉ cạnh tranh và săn bắt các loài sinh vật bản địa mà còn được ghi nhận gây hư hại lưới đánh cá và có hành vi hung dữ với con người.

Đáng chú ý, cá nóc má bạc sở hữu lực cắn mạnh với những chiếc răng sắc, có khả năng gây thương tích nghiêm trọng. Ngoài ra, thịt và nội tạng của chúng có thể chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Nếu ăn phải, độc tố này có thể gây liệt cơ hô hấp, suy hô hấp và tử vong.

Đây không phải lần đầu tiên con người bị loài cá này tấn công. Hồi tháng 6, một phụ nữ lớn tuổi người Hy Lạp được cho là cũng bị cá nóc má bạc lao tới cắn khi đang ở dưới nước.

Người phụ nữ bị cắn khi đang ở dưới nước tại Kalamaki, Zante. Ảnh: Roberto Moiola / Sysaworld

Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại khi Lagocephalus sceleratus tiếp tục mở rộng về phía bắc Địa Trung Hải. Loài này gần đây được phát hiện tại khu vực phía bắc vịnh Medulin, ngoài khơi Croatia. Phát hiện này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy phạm vi phân bố của cá nóc má bạc đang tiếp tục mở rộng vào vùng biển châu Âu.

Tiến sĩ Neven Iveša, đồng tác giả một nghiên cứu về loài cá này, cảnh báo cá nóc má bạc nổi tiếng với hành vi hung dữ và từng gây ra những vết cắn nghiêm trọng. Một số trường hợp được ghi nhận tại khu vực phía nam và phía đông Địa Trung Hải thậm chí dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở ngón tay.

Tháng 5 năm ngoái, các nhà nghiên cứu cũng bắt được một con cá nóc má bạc đực dài 52 cm, nặng hơn 1 kg ở độ sâu khoảng 20 m. Đây mới là lần thứ tư loài này được ghi nhận tại biển Adriatic và là phát hiện ở vị trí cực bắc vào thời điểm đó.

Cá nóc má bạc không chỉ gây lo ngại đối với người bơi mà còn tạo sức ép lớn lên ngành thủy sản. Chúng ăn nhiều loại sinh vật biển như cá, động vật giáp xác và mực, đồng thời có thể cắn rách lưới đánh cá, gây thiệt hại về tài sản và sản lượng khai thác.

Xác cá bị loài này tấn công. Nguồn: AFP

Các nhà khoa học cho rằng cần tăng cường giám sát và xây dựng các biện pháp quản lý chủ động nhằm hạn chế tác động của loài cá này đối với đa dạng sinh học biển và ngành thủy sản. Các nhà khoa học cũng đề xuất loại bỏ có chọn lọc cá nóc má bạc trong mùa sinh sản để góp phần kiểm soát số lượng và tốc độ lan rộng của chúng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những vụ cá nóc má bạc tấn công con người tương đối hiếm, nhưng vẫn cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với người bơi lội, đặc biệt tại các khu vực du lịch ven biển. Sự hiện diện của loài cá này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và các ngành kinh tế liên quan.

Giới khoa học vì vậy khuyến cáo người dân và du khách không nên tiếp cận hoặc cố bắt những con cá nóc má bạc nếu phát hiện chúng trong vùng nước ven bờ. Việc báo cáo các trường hợp phát hiện loài cá này cũng được khuyến khích nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi quá trình phân bố của chúng.