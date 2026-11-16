Du khách Anh bất ngờ khi khám bệnh chỉ mất 20 phút, hết 900.000 đồng tại Hà Giang

Chính phủ ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xác định nhân sự phải căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế và mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị.