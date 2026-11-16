Xã hội

Du khách Anh bất ngờ khi khám bệnh chỉ mất 20 phút, hết 900.000 đồng tại Hà Giang

Tưởng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ và lo ngại chi phí y tế đắt đỏ, hai du khách người Anh đã vô cùng sửng sốt khi toàn bộ quá trình thăm khám, xử lý vết thương và lấy thuốc tại một bệnh viện ở Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút với chi phí khoảng 900.000 đồng.

Báo Văn hóa
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Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/du-khach-anh-bat-ngo-khi-kham-benh-chi-mat-20-phut-het-900-000-dong-tai-ha-giang.html