Du khách Anh bất ngờ khi khám bệnh chỉ mất 20 phút, hết 900.000 đồng tại Hà Giang
Tưởng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ và lo ngại chi phí y tế đắt đỏ, hai du khách người Anh đã vô cùng sửng sốt khi toàn bộ quá trình thăm khám, xử lý vết thương và lấy thuốc tại một bệnh viện ở Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút với chi phí khoảng 900.000 đồng.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/du-khach-anh-bat-ngo-khi-kham-benh-chi-mat-20-phut-het-900-000-dong-tai-ha-giang.html