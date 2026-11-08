Du khách ấn tượng với Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đã mang đến những trải nghiệm khó quên trong lòng nhiều du khách khi đặt chân đến Gia Lai đầu tháng 11 này. Vợ chồng chị Lưu Thuỳ Trâm (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đặt chân đến Gia Lai với mong muốn trải nghiệm đầy đủ tuần lễ tại đây sau khi biết thông tin Festival Cồng chiêng qua truyền thông.

Với nhiều du khách quốc tế, Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 là một trải nghiệm khó quên. Ảnh: Huỳnh Thơ.

"Đây quả là một lựa chọn đúng đắn của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã được trải nghiệm một không gian du lịch thật sự. Không chỉ có được những bộ ảnh đẹp với hoa dã quỳ, với cảnh sắc thiên nhiên ở đây, mà chúng tôi còn được hòa mình vào đời sống của người dân, được nhảy múa quanh đống lửa, được xem những điệu múa truyền thống của người vùng cao, được thưởng thức những bữa ăn ngon. Đặc biệt, chúng tôi thấy được sự gần gũi của bà con ở đây", chị Trâm chia sẻ.

Cũng như vợ chồng chị Trâm, gia đình anh Lưu Xuân Hồng đến từ TP.HCM đã có một tuần trải nghiệm đầy đủ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 ở Gia Lai. Gia đình anh cho biết, dù thời gian ở lại hơi dài nhưng thấy thật đúng đắn bởi đã được thưởng thức một không gian lễ hội thực thụ, được xem những điệu cồng chiêng, lễ hội đường phố, biết thêm những phong tục, lễ nghi của bà con người đồng bào vùng cao Tây Nguyên và thưởng thức những món ăn ngon, lạ mà lần đầu biết đến.

Không chỉ với du khách trong nước, Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 là trải nghiệm mới mẻ của rất nhiều du khách quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam. Với chị Mega (du khách đến từ Mỹ đi trong đoàn tour của một công ty du lịch), chuyến đi này là cảm giác bước ra xa hơn một chút để có những trải nghiệm nguyên bản, chân thực và gặp những con người vô cùng tuyệt vời, tốt bụng. Đó là điều khiến chuyến đi trở nên đáng giá, cũng là lý do chính để cô chọn về Gia Lai ngay giữa mùa lễ hội cồng chiêng năm nay.

Không gian lễ hội ấn tượng tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Phạm Quý.

"Không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn được tham gia vào đời sống và đặc biệt hơn là được trải nghiệm một phiên bản thật chứ không phải là những tiết mục dàn dựng cho khách xem. Được tìm hiểu tập tục, văn hóa và trải nghiệm nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân bản địa. Được xem các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực địa phương. Gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận chân thật ở Gia Lai trở thành những kỷ niệm đẹp của chuyến đi. Chúng tôi sẽ quay lại đây nếu có dịp", chị Mega nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chia sẻ, Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới - nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà để văn hóa được trân trọng hơn và chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi từ những giá trị ấy.