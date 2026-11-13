Du khách 61 tuổi bất tỉnh ở độ sâu gần 30 m khi lặn biển, hé lộ những phút cuối đau lòng dưới đáy đại dương

Một du khách người Anh, 61 tuổi, đã tử vong sau khi bất tỉnh trong lúc lặn biển khám phá xác tàu đắm Zenobia tại vịnh Larnaca, Cyprus (Síp), trong kỳ nghỉ dưỡng.

Theo thông cáo của Trung tâm Điều phối Cứu hộ chung tại Larnaca, khoảng 10h10 ngày 10/11 (giờ địa phương), cơ quan này nhận được tin báo về một thợ lặn bất tỉnh dưới biển, gần xác tàu Zenobia ở vịnh Larnaca.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng kích hoạt phương án cứu hộ khẩn cấp. Cảnh sát cảng và cảnh sát biển điều động xuồng cao tốc đến hiện trường, đồng thời gọi lực lượng y tế hỗ trợ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm du khách. Ảnh: People.↵

Đội cứu hộ nhanh chóng đưa người đàn ông 61 tuổi lên khỏi mặt nước trong tình trạng bất tỉnh rồi chuyển nạn nhân lên xuồng cao tốc. Nhân viên cứu thương sau đó đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Larnaca cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện.

Theo trang tin địa phương Philenews, nạn nhân tham gia chuyến lặn cùng một nhóm và được người hướng dẫn phát hiện ở độ sâu gần 30 m. Hiện nguyên nhân khiến người đàn ông bất tỉnh dưới nước vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách cũng chưa công bố thêm thông tin về diễn biến vụ việc.

Zenobia là chiếc phà của Thụy Điển, dài khoảng 172 m, được hạ thủy vào năm 1979. Con tàu bị chìm trong chuyến hải trình đầu tiên tại Larnaca vào ngày 7/6/1980.

Theo cơ quan du lịch địa phương, xác tàu nằm nghiêng về mạn trái ở độ sâu khoảng 42 m. Đây là một trong những địa điểm lặn nổi tiếng tại Cyprus, song được đánh giá phù hợp với những thợ lặn có kinh nghiệm, với mức độ khó từ trung bình đến nâng cao.

Điểm nông nhất của khu vực lặn nằm ở độ sâu khoảng 18 m. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tầm nhìn dưới nước có thể đạt hơn 97 m.