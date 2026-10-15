Du học sinh Việt nỗ lực học hỏi, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đất nước

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, du học sinh, trí thức trẻ khẳng định, dù ở bất cứ nơi đâu, các anh chị cũng sẽ học tập, công tác thật tốt, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vì một Việt Nam ngày càng phát triển

Nguyễn Như Quỳnh (du học sinh ngành Luật Quốc tế, trường ĐH Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên Patrice Lumumba, RUDN University) bày tỏ: “Mình luôn tự nhắc, mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là một người trẻ Việt đang học tập ở nước ngoài. Vì vậy, mình cố gắng học tập, sống trách nhiệm và lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam”, Quỳnh cho biết.

Nguyễn Như Quỳnh hiện đang du học tại Nga.

Trong khoảng thời gian học tập tại Việt Nam và du học tại Nga, Như Quỳnh tham gia nhiều hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và các chương trình dành cho sinh viên Việt Nam. Qua mỗi hoạt động, cô không chỉ có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn học cách làm việc nhóm, kết nối với mọi người, chủ động nhận trách nhiệm và hiểu rõ giá trị của tinh thần tập thể.

Tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng mình sống cho ước mơ riêng, mà nó còn là khoảng thời gian đẹp nhất để mình học hỏi, trải nghiệm và làm những điều có ích cho cộng đồng, cho đất nước.

Như Quỳnh vinh dự khi trở thành thủ khoa xuất sắc TP. Hà Nội năm 2024.

Như Quỳnh tin rằng, dù ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mỗi người trẻ Việt đều có thể sống một tuổi trẻ thật đẹp - dám ước mơ, dám hành động, dám cống hiến và cùng nhau đóng góp cho một Việt Nam ngày càng phát triển, nhân văn, hội nhập.

Kết nối cộng đồng trí thức trẻ

Tô Minh Nhật hiện là kỹ sư cơ khí hàng không, chuyên về chế tạo động cơ máy bay tại tập đoàn Safran (Pháp). Tại đây, tiến sĩ trẻ người Việt tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo động cơ cho các dòng máy bay của Airbus, Boeing và COMAC. Anh từng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, ngôi trường danh giá số 1 nước Pháp về kỹ thuật hàng không vũ trụ.

TS Tô Minh Nhật làm việc tại Safran Aircraft Engines - tập đoàn hàng đầu của Pháp chuyên sản xuất động cơ máy bay và động cơ tên lửa.

Theo Minh Nhật, trong thời đại mới, thế hệ thanh viên vừa là nhân tố chính góp phần phát triển quê hương, đất nước, vừa là cầu nối giữa nhiều thế hệ để tạo nên một cộng đồng lớn mạnh: “Mình tin rằng, với sức trẻ và lòng khát khao cống hiến, thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò quan trọng, là động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của đất nước".

Hiện nay, thế giới đang phát triển rất nhanh với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, trí thức Việt nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng đứng trước thử thách phải thay đổi bản thân để phù hợp với nhu cầu thời đại.

Tô Minh Nhật tốt nghiệp loại Giỏi, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM).

Khi làm việc tại môi trường nước ngoài, điều khiến Nhật tâm đắc nhất chính là được góp phần vào sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ - lĩnh vực hội tụ những công nghệ tiên tiến bậc nhất của nhân loại. Trong tương lai gần, anh luôn ấp ủ giấc mơ được đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp hàng không vũ trụ tại Việt Nam.

Nhật cùng các thầy cô trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ.

Mặc dù học tập và làm việc ở nước ngoài, Tô Minh Nhật vẫn luôn hướng về quê hương. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của người Việt tại Pháp. Hiện nay, Nhật là Trưởng ban Khoa học và Giáo dục của Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), góp phần kết nối cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam và thúc đẩy hợp tác khoa học - giáo dục giữa hai quốc gia.

Nhiệt huyết luôn rực sáng

Cao Minh Chí hiện đang theo học chương trình thạc sĩ, chuyên ngành Phát triển quốc tế và Quy hoạch tại trường ĐH Otago (New Zealand). Minh Chí bắt đầu tham gia các hoạt động Đoàn – Hội từ thời THPT. Khi đó, anh từng đảm nhận vai trò Bí thư, trực tiếp tham gia tổ chức và triển khai các phong trào Đoàn trường, hoạt động tập thể và các chương trình tình nguyện dành cho học sinh.

Cao Minh Chí hiện là du học sinh tại trường ĐH Otago, New Zealand.

“Một trong những trải nghiệm mà mình nhớ nhất là chiến dịch Hoa phượng Đỏ. Mình cùng các bạn tham gia những hoạt động cộng đồng, tình nguyện và lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Chính quãng thời gian này giúp mình rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, kết nối mọi người và đặc biệt là hình thành ý thức trách nhiệm với tập thể từ khá sớm”, Chí nói.

Đến bậc đại học, Chí dành hai năm để đảm nhận vai trò trưởng nhóm truyền thông, phối hợp cùng Save Vietnam’s Wildlife (SVW) thực hiện chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã “Đưa tê tê về nhà”. Dự án tiếp cận hơn 500.000 người, đạt hơn 5.000 lượt tương tác và gây quỹ gần 50 triệu đồng cho hoạt động bảo tồn tê tê tại Việt Nam. Hiện tại, ngoài việc học tập, nghiên cứu tại New Zealand, Chí còn tham gia công việc online với vai trò cố vấn, hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam có định hướng du học, học thêm ngoại ngữ mới, năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa trong cộng đồng sinh viên.

Ngay từ thời sinh viên, Minh Chí đặc biệt quan tâm hoạt động truyền thông bảo tồn tê tê tại Việt Nam.

Với mình, cống hiến sức trẻ không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao. Trước hết, mỗi người trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và cố gắng tạo ra giá trị từ chính khả năng của mình. Dẫu cho học tập, làm việc trong nước hay đang du học ở nước ngoài, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam vẫn luôn rực sáng.

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Minh Chí gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục quan tâm, kết nối và tạo thêm nhiều cơ hội cho thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam được hội nhập quốc tế, các trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài được tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu, giao lưu.

Biến tri thức thành hành động và biến khát vọng thành những giá trị cụ thể

Tạ Mai Chi hiện đang là du học sinh, bậc thạc sĩ, chuyên ngành Luật Quốc tế - Quản trị công quốc tế chuyên nghiệp tại trường ĐH Paris I - Panthéon Sorbonne (Pháp). Mai Chi từng tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội từ thời phổ thông.

Tạ Mai Chi đang du học tại Pháp.

Theo Mai Chi, cống hiến sức trẻ là truyền thống tốt đẹp được các thế hệ thanh niên Việt Nam gìn giữ và phát huy. Ở mỗi giai đoạn, người trẻ đều mang trong mình hoài bão và khát vọng xây dựng đất nước.

Mai Chi (thứ hai, từ phải sang) và những người bạn.

Mai Chi lựa chọn ba từ khóa để nói về hành trình bản thân: “Lòng yêu nước là kim chỉ nam giúp mình luôn ý thức về trách nhiệm với đất nước. Cầu tiến giúp mình không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức và hoàn thiện. Còn sự dũng cảm là động lực để mình bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử sức với những điều mới và trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm".

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ, chuyển đổi số và các thách thức về biến đổi khí hậu, Việt Nam cần một thế hệ thanh niên không chỉ có khát vọng mà còn được trao cơ hội để thử nghiệm, sáng tạo và chấp nhận những ý tưởng mới. Mình tin rằng, sức mạnh lớn nhất của thanh niên không nằm ở sức trẻ, mà ở khả năng biến tri thức thành hành động và biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và đất nước.