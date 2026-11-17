Từ học sinh chuyên Vật lý đến lựa chọn ngành Sư phạm

Từng học chuyên Vật lý tại trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), Ngọc Minh "bén duyên" với tiếng Trung khi được gia đình tạo điều kiện học ngoại ngữ. Từ niềm yêu thích này và ảnh hưởng của thầy cô, cô quyết định du học Trung Quốc, theo đuổi ngành Giáo dục Hán ngữ.

Là chị cả trong gia đình có ba chị em, Minh cùng hai em trai đều định hướng du học để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trở về đóng góp cho quê hương.

Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh viên năm cuối, ngành Giáo dục Hán ngữ, ĐH Sư phạm Thủ đô, Trung Quốc).

Những năm THCS, Minh được cô giáo phụ trách đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh hướng dẫn miễn phí tại nhà. Lên THPT, cô tiếp tục được cô chủ nhiệm Vi Minh Hiền và thầy dạy môn chuyên Nguyễn Minh Tú tận tình dìu dắt, giúp vượt qua bỡ ngỡ khi bước vào lớp chuyên.

“Chính sự tận tâm của thầy cô đã nuôi dưỡng trong mình mong muốn theo học ngành Sư phạm, để sau này có thể truyền đạt kiến thức, động viên và đồng hành cùng học sinh, như cách mình từng được dìu dắt”, Minh chia sẻ.

Nỗ lực khẳng định bản thân trong môi trường quốc tế

Bên cạnh học tiếng Trung, Minh tích cực tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên và các câu lạc bộ, rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, thuyết trình và phỏng vấn. Nhờ đó, cô tự tin vượt qua vòng tuyển chọn vào Lớp Nhân tài ưu tú của ĐH Sư phạm Thủ đô và giành học bổng sau một năm học tập.

Chương trình cung cấp kiến thức về ngoại giao, kinh tế, triết học, nông nghiệp, khảo cổ học. Sinh viên được tham gia phiên họp ngoại giao mô phỏng, tìm hiểu sự vận hành và liên kết giữa các nền kinh tế, đồng thời trải nghiệm thực tế về nông nghiệp, đời sống tại một số tỉnh của Trung Quốc.

Ngọc Minh (thứ hai, từ phải sang) nhận giải thưởng tại cuộc thi “Echoes of Friendship 2026”, dành cho sinh viên quốc tế, đến từ 95 quốc gia.

Năm 2025, Minh giành giải Nhất đọc diễn cảm tiếng Trung, giải Ba hùng biện tiếng Trung và giải Finalist Award cuộc thi video ngắn “Trung Quốc trong mắt tôi”. Năm 2026, cô đoạt giải Ba đọc diễn cảm thơ ca Trung Hoa tại hoạt động có du học sinh đến từ 95 quốc gia tham gia.

Niềm yêu thích văn chương của Minh được nuôi dưỡng từ những năm THCS, khi cô hiệu trưởng khuyến khích phát huy thế mạnh môn Ngữ văn, giúp cô có động lực giành giải Nhất môn Ngữ văn cấp Huyện. Khi học tiếng Trung, cô tiếp tục tìm hiểu thơ ca Trung Quốc.

“Sau mỗi bài học trên lớp, mình thường ôn lại kiến thức nhiều lần, đồng thời chọn những bài thơ tiêu biểu mà mình yêu thích để học thuộc và tìm hiểu ý nghĩa”, Minh chia sẻ.

Mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Minh là lần đầu giảng dạy cho học sinh tiểu học Trung Quốc trong chương trình phổ biến kiến thức khoa học hưởng ứng Ngày Trái Đất lần thứ 57. Với tiết học này, cô được trao danh hiệu “Giáo viên giảng dạy xuất sắc”.

Trong bài giảng, Minh lồng ghép hình ảnh áo dài, Hồ Gươm, phố cổ Hội An, TP. HCM và cầu Rồng ở Đà Nẵng. Cô còn giới thiệu hoạt động tại một số trường học Việt Nam, nơi học sinh tận dụng nồi nấu ăn, thùng carton, thùng mì tôm hay túi giấy cũ thay cặp sách trong một ngày, qua đó truyền tải ý nghĩa của việc tái sử dụng đồ vật.

“Đến bây giờ, mình vẫn nhớ ánh mắt tự hào của các thầy cô khi đứng phía dưới dõi theo mình giảng bài. Với mình, niềm vui hôm ấy đến từ việc được thử sức trong vai trò giáo viên và được chia sẻ hình ảnh quê hương mình với những học sinh nhỏ tuổi ở một đất nước khác”, Minh nhớ lại.

Bên cạnh giảng dạy, Minh tham gia cuộc thi video ngắn “Trung Quốc trong mắt tôi” và Gala chào xuân “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2026, kết nối sinh viên quốc tế và giới thiệu văn hóa Việt Nam qua áo dài, ngày Tết, ẩm thực, cảnh đẹp quê hương. Cô còn tham gia ghi hình chương trình “Vietnam Today” về kỳ vọng của sinh viên ở nước ngoài đối với Đại hội XIV của Đảng, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với đất nước. Việc quản trị nhóm cộng đồng hỗ trợ hoạt động tình nguyện giới trẻ cũng giúp Minh rèn luyện kỹ năng chia sẻ thông tin có trách nhiệm, lắng nghe và kết nối cộng đồng.

Ước mơ trở về đóng góp cho quê hương

Trong chương trình Nhân tài ưu tú, yêu cầu học tập cao cùng những mục tiêu tự đặt ra đôi khi khiến Minh áp lực. Để cân bằng, cô tìm đến piano, môn nghệ thuật gắn bó từ nhỏ. Từng muốn bỏ cuộc vì phải luyện tập nhiều lần, giờ đây, Minh nhận ra giá trị của sự kiên trì. Mỗi khi mệt mỏi hoặc bế tắc, cô thường chơi đàn một đến hai giờ để thư giãn và tìm lại cảm hứng.

Ngọc Minh trong một giờ học trên lớp.

Trước mắt, Minh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình đại học, nâng cao năng lực tiếng Trung và tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Về lâu dài, cô mong trở thành giáo viên có chuyên môn vững vàng, biết truyền cảm hứng cho học sinh và đóng góp cho quê hương.

Nhìn lại hành trình từ học sinh chuyên Vật lý đến du học sinh tại Bắc Kinh, Minh nhận ra, việc thử sức ở lĩnh vực mới giúp khám phá khả năng bản thân. Cô nhắn nhủ những bạn trẻ có ước mơ du học cần chuẩn bị nghiêm túc về kiến thức, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu.

(Ảnh: NVCC)